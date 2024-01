AltStore bude konkurovat Apple AppStore, ale jen v EU

Zdroj: Dotekomanie.cz

Po ohlášení změn, které přijdou s iOS 17.4 v březnu, jsme ani neočekávali, že by se hned ozvala nějaká společnost, která by využila možnosti vytvoření alternativního obchodu s aplikacemi. Nakonec jsme byli ale překvapeni, že se do toho pustí Epic Games. Na druhou stranu se ale nabídne jen obchod s hrami jedné společnosti, aspoň zatím. Nyní zde máme ale plnohodnotnější konkurenci.

AltStore jako první?

Právě iOS 17.4 umožňuje mít na iPhonu alternativní obchod s aplikacemi a právě takovým má být AltStore. Stejnojmenná společnost existuje již nějakou dobu a pomocí poměrně komplikovaného postupu již nyní nabízí určitou možnost instalace alternativního obchodu, ale je k tomu potřeba počítat a spousta nastavování.

AltStore ale oficiálně oznámil, že se připravuje ke spuštění plnohodnotného obchodu s aplikacemi a hrami pro iOS. Samozřejmě bude tento obchod dostupný jen v EU pro uživatele z EU. I tak bychom se měli dočkat AltStore jako alternativy pro AppStore od Applu. Zatím nebyla stanoveno pevné datum, ale zřejmě bude nový obchod dostupný již v březnu.

Společnost to ale nebude mít jednoduché, jelikož podmínky Applu nejsou zrovna přívětivé pro menší firmy. AltStore bude muset nachystat milion dolarů, aby dostal povolení od Applu. Nejde o přímou platbu, spíše takový depozit. Kromě toho bude muset AltStore projít kolečkem schvalování.

Jde o zajímavou novinku a i překvapení, jelikož podobných hráčů se může objevit více. Zejména když firmy nemusí podléhat platebnímu systému od Applu a nemusí odvádět až 30% provizi. Možná se do března dočkáme další podobných novinek.

