Zdroj: 9to5mac

Apple pracuje na projektu Titan, pod kterým se ukrývá vývoj prvního elektromobilu, již od roku 2015. Projekt bohužel provázely jisté obtíže v podobě nabírání zpoždění a také opakované výměny vedoucích pracovníků. Bohužel se tak projekt prvního autonomního vozu pod značkou Apple značně komplikuje.

Podaří se Applu přijít do čtyř let s prvním elektromobilem?

Od roku 2021 je šéfem projektu viceprezident společnosti Apple – Kevin Lynch, který ustanovil datum do kterého chce společnost na trh svůj první elektromobil uvést. Toto datu je v podstatě za rohem, první elektromobil společnosti Apple by měl dorazit v roce 2028. Vyplývá to z nejnovější zprávy, kterou zveřejnila agentura Bloomberg. Podle zprávy, kterou agentura Bloomberg uveřejnila, vyplývá, že ale za čtyři roky nedočkáme tak úplně zcela autonomního automobilu. Společnost se během desetiletého vývoje potýkala z četnými technickými problémy a musela přijmout fakt, že na trh uvede elektro-auto s jistými omezeními.

Bohužel se tak auto od Applu pravděpodobně nestane přímým konkurentem čistě autonomních vozů jako je například Tesla. Podle zprávy bude řidič vozidla muset věnovat řízení pozornost a bude muset být připraven převzít řízení. Znamená to, že vůz od Apple bude obsahovat autonomní systém úrovně 2+, Apple původně chtěl přinést vozidlo se systémem úrovně 4. Představenstvo společnost Apple údajně tlačilo na šéfa Tima Cooka, aby dodal plán, kdy bude projekt Titan dokončen, v opačném případě by byl projekt zrušen. Bohužel deset let vývoje nepřinesl žádný provozu schopný prototyp, tak je velikou neznámou, zdali je dokončení projektu do čtyř let opravdu reálné.

Zdroj: 9to5mac.com



Domů Články První elektromobil od Applu by mohl dorazit na trh v roce 2028

💡 Získejte Dotekománie Premium a využijte web naplno.

reklama reklama