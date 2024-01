Samsung oficiálně představil chytrý prsten, na kterém pracuje

Zdroj: ZDNET

Spekulací kolem chytrého prstenu, na kterém měl údajně pracovat jihokorejský technologický gigant Samsung, jste již na našem webu mohli číst mnoho. Vždy se ale jednalo o spekulace, tedy oficiálně nepotvrzené informace. Nyní se tyto spekulace stávají realitou. Samsung opravdu pracuje na svém chytrém prstenu.

Samsung Galaxy Ring je tady

Společnost chytrý prsten představila na pravidelné akci Unpacked vedle dalších očekávaných produktů. Samsung Galaxy Ring byl představen na konci celé akce a společnost ho uvedla jako výkonné zařízení určené pro zdraví a wellness. Kromě krátkého videa, na kterém můžeme vidět, jak prsten vypadá, Samsung nesdělil nic bližšího, pouze to, že by měl přinést špičkové zdravotní inovace a mělo by se jednat o zařízení, které zcela změní podobu budoucího zdraví tak, jak to dokáže pouze Samsung. Zatím tedy nevíme, kdy bude prsten k dispozici, a ani není známa jeho cena.

Na druhou stranu loni Samsung si nechal registrovat chytrý prsten, který by měl měřit EKG, nebo ovládat chytrou domácnost. V podstatě není nic neobvyklého, že se Samsung do vývoje chytrého prstenu pustil, protože, jak se zdá, s chytrými prsteny se letos technologický trh opravdu roztrhl a Samsung nebude jediným. Veletrh CES 2024 je toho živým důkazem. Věříme, že se brzy o chytrém prstenu od Samsungu dozvíme něco o víc.

Zdroj: theverge.com



