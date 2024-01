Google představil Art Selfie 2.0 s AI

Zdroj: Google

Google má poměrně dost aplikací a ne všechny jsou známé každému. Mezi takové asi patří i Google Arts & Culture, která se zaměřuje spíše na edukativní činnost v oblasti kultury a umění. Ne jednou ale aplikace dostala nějaké zajímavé nástroje navíc. V roce 2018 jsme se dočkali funkce Art Selfie a následně přibyla další. Nyní jsme se dočkali vylepšení první zmiňované.

Art Selfie 2.0

Jak by se dalo čekat, tak Google celou funkci předělal a zakomponoval AI prvky. Stále jde o to, abyste si vyfotili selfie a následně přes aplikaci změnili nebo spíše stylizovali do nějaké podoby. K dispozici je celkem 25 témat. Přes generativní systém se tak můžete stylizovat do dob dřívějších, jak je vidět na videu níže.

Kromě toho, že dojde na změnu a předělání selfie třeba do dob vikingů, tak se mimo jiné také můžete dozvědět něco více. Aby toho nebylo málo, Google přidal další prvek generativního systému. Konkrétně dochází k rozšíření dostupnosti Art Remix, což umožňuje pomocí zadání povelů vygenerovat něco jako umělecké dílo v nějakém stylu.

Obě novinky mají být dostupné v aplikacích pro Android a iOS. Pokud je ještě nemáte, asi si budete muset nějakou chvíli počkat, než dojde k uvolnění právě pro vás.

Zdroj: Tisková zpráva



