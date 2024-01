Spotify se v Evropě více otevře a nabídne novinky pro iOS

Zdroj: 9to5mac (se souhlasem)

Apple v tomto týdnu představil poměrně zásadní změny, které se ale dotknou jen Evropy, tedy EU. Je nucen vzhledem k zavedení platnosti Digital Markets Act (DMA) – zákone o digitálních trzích otevřít nejen samotný ekosystém. Okamžitě se objevilo oficiální stanovisko od Epic Games. Právě tato společnost nabídne v EU vlastní alternativní obchod EpicGames Store pro iOS a navíc přinese populární hru Fortnite. Nyní zde máme ohlášení novinek od Spotify.

Spotify nabídne více

Apple má poměrně silné restrikce ohledně prodeje digitálních služeb a jiných produktů. Z každé platby si bere provizi, která začíná dosahuje až 30 %. V případě velkých společností, zejména těch herních, si může Apple přijít na stovky milionů dolarů. To dopadalo i na Spotify. Společnost se raději rozhodla nenabízet rozšířené možnosti, produkty nebo služby, jelikož by vše muselo plynout skrze platební systém Applu, a ten by si navíc vzal až 30 % procent.

Vzhledem k tomu, že 7. března začne platit DMA, tak se Spotify otevírají možnosti. Jednak bude moci nabídnout alternativní platební systém, ale také bude moci informovat o speciálních akcích, případně kde si může uživatel zakoupit například audioknihu.

Kromě toho se majitelé iPhonů dočkají i speciálních nabídek koncertů, událostí, speciálních kampaní a podobně. Dokonce se plánuje zahájit prodej audioknih bez toho, aniž byste opustili iOS aplikaci Spotify. Dokonce je Spotify ochotno se podívat po alternativních obchodech, takže aplikaci do svého iPhonu asi jednou budete moci instalovat i mimo AppStore.

Spotify zažívá v ekosystému Applu takovou menší renesanci, ale jen v EU. Dodává, že se bude snažit ze všech sil, aby podobné možnosti byly dostupná na dalších trzích.

