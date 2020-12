Samsung Galaxy S20 FE 5G – kompromisy na správných místech [recenze]

Samsung Galaxy S20 FE 5G; Zdroj: Dotekománie.cz

Pro ty z vás, kdo neví, co si představit pod zkratkou FE, jedná se o slova Fan Edition. Znamená to, že se Samsung snažil vyslyšet své fanoušky a přinést jim levnější variantu svého top modelu S20, který zejména v Evropě nemá úplně nejlepší pověst kvůli užití stájového Exynosu 990. Jak si tedy vedl a jsou zde kompromisy na správných místech? To vám zkusím povědět v této recenzi.

Balení: jen to nejdůležitější

Po otevření elegantní bílé krabičky s lehkou strukturou uvidíte jako první samotné zařízení zabalené a oblepené spoustou ochranných fólií. Ve spodních patrech se pak nachází kabel USB-A/USB-C a nabíjecí adaptér, který však podporuje výkon pouze 15 W, i přestože telefon můžete nabíjet až 25 W. Pokud tedy chcete maximální možnou rychlost nabíjení, musíte si výkonnější adaptér dokoupit. Pokud byste v valení pak hledali sluchátka či silikonové pouzdro, bohužel budete zklamaní. Výrobce do balení nepřidal ani jedno. Někde se však šetřit muselo a pro většinu uživatelů by absence sluchátek a pouzdra neměla být problém.

Konstrukce a zpracování: (ne)milé překvapení

Co se týká konstrukčního zpracování, někteří uživatelé mohou být zklamáni. S20 FE 5G si stále zachovává kovový rám těla, nicméně kryt zad je řešen z plastu. Ano, možná si říkáte, že u smartphonu za 17, potažmo 20 tisíc nemá plast co dělat, pokud jste však někdy v ruce drželi starší Lumie s Windows Phone a konstrukce se vám líbila, buďte si jisti, že zde se vám konstrukce bude také líbit. Zpracování je tedy velice subjektivní záležitost a je pouze na vás, zda vám plastová záda nebudou vadit. Když už jsme u té zadní strany, v levém horním rohu si našel místo modul fotoaparátu, který v sobě ukrývá trojici snímačů, LED diodu a logo výrobce. Samotný modul lehce vystupuje na povrch, ale ně nijak drasticky. I přes to však doporučuju dokoupit ochranné pouzdro, abyste zabránili případným škrábancům.

Když se vrátíme zpět k rámečku, který je kovový, jak už jsem psal, tak na pravém boku najdeme ovládací tlačítka pro vypínání a ovládání hlasitosti. Všechna tlačítka mají velice jistý stisk a nemají žádnou vůli. Na horní straně si našel své místo hybridní šuplíček: buď pro dvojici nanoSIM karet, anebo nanoSIM + microSD karet, který vysunete pomocí přibalené jehly. Na spodní straně se pak nachází jediný konektor, tedy USB-C, vedle něj pak jeden z dvojice reproduktorů a druhý mikrofon doplňující jeden na horní straně. Celkové zpracování pak podtrhuje certifikace IP68, takže se nemusíte bát vzít si telefon třeba někam k vodě.

Na závěr pak musím určitě zmínit, že S20 FE můžete sehnat hned v několika pastelových barvách, jako třeba červená či broskvová, což je určitě zpráva, která mnoho zájemců potěší. Ta špatná však je však to, že 5G variantu v ČR koupíte pouze v tmavě modré, která je sice decentní a nebude lákat moc pozornosti, mě osobně to však mrzí a rád bych S20 FE 5G vyzkoušel třeba ve zmíněné červené.

Zvukový projev

Pokud vás zajímá zvukový projev, budete určitě velice rádi, že S20 FE 5G disponuje stereoreproduktory. Hlavní je vedle USB-C, druhý pak ve sluchátku pro hovory. Po stránce reprodukce zvuku musím Samsung pochválit. Zvuk je velice slušný, nechybí zde ani náznaky basů a díky dvojici reproduktorů se dostavil také slušný prostorový efekt. Hlasitost je pak více než dostatečná, ale na maximální úroveň lehce klesá kvalita zvuku.

Displej: téměř bez kompromisů

Displej je jednou z mála věcí, kde se vůbec nešetřilo. Výrobce zde nasadil Super AMOLED 6,5 palcový panel s rozlišením FullHD+, tedy 2400 x 1080 pixelů. Co je však zásadní, displej si stále zachovává obnovovací frekvenci 120 Hz, což znamená, že obraz je extrémně plynulý a podtrhuje ostatní kvality celého panelu. Displej jako takový má opravdu krásné barvy, výborné pozorovací úhly a jas je také více, než dostatečný. S čitelností tedy nebudete mít problém ani na ostrém slunci.

Co se týká jeho rozměrů, oproti klasické verzi S20 lehce povyrostl. Konkrétně o 0,3 palce, tedy z 6,2 na 6,5 palce. Jisté ústupky můžeme najít také v rozlišení, které kleslo z Quad HD+ na Full HD+, ale plné rozlišení jste u S20 mohli využít stejně pouze při obnovovací frekvenci displeje 60 Hz. Na čem se ale nešetřilo, je právě ona obnovovací frekvence, která dosahuje až 120 Hz. Displej je tedy opravdu krásně plynulý a díky výkonnému hardwaru si 120 Hz užijete v podstatě při čemkoliv. Samsung nám tedy ulehčil rozhodování, zda chceme vyšší rozlišení, nebo rychlejší displej a nasadil rovnou Full HD+ panel se 120 Hz.

Jako další plus určitě vidím v umístění selfie kamerky. Ta se sice nachází v průstřelu v displeji, ten je ale tak malý, že vás téměř nebude rušit. Navíc jeho vycentrované umístění se mi také velice líbí a je mnohem méně rušivé než selfie kamerky umístěné v rohu. Abych však pouze nechválil, na displeji jsem našel také jedno menší negativum a tím jsou rámečky. Ne, že by byly nějak nadměrně velké, ale jsou poněkud větší a lehce kazí dojem z jinak krásného displeje. To však může být pouze můj subjektivní názor a ostatním uživatelům by nemusely činit problémy.

Další kompromis se týká také displeje a konkrétně použité technologie integrované čtečky otisků prstů. Samsung u model S20 FE nasadil namísto ultrazvukové čtečky čtečku optickou. Její rychlost je skvělá, ale bohužel se občas stávalo, že můj prst nerozpoznala ani na pátý pokus a byl jsem nucen odemknout telefon pomocí pinu. Tyto situace byly však opravdu výjimečné a téměř vždy jsem odemknul zařízení napoprvé.

Hardware a výkon: modlitby v podobě Snapdragonu 865 konečně vyslyšeny

Jestli si v něčem zařízení zaslouží přídomek Fan Edition, tak je to určitě použitý procesor. Samsung zde opravdu vyslyšel své fanoušky a namísto svého Exynosu 990 nasadil Snapdragon 865. Když jsem tedy dostal před testováním na výběr mezi 4G variantou s Exynosem, nebo 5G se Snapdragonem, neváhal jsem a ujal jsem se 5G verze. Ne kvůli podpoře sítí 5G, ale zejména kvůli užitému procesoru, a abych zjistil, jestli díky němu Samsung eliminoval nešvary variant s Exynosem. Tyto varianty totiž trpí na patrně větší zahřívání s lehce zkrácenou výdrž na jedno nabití. Dost už ale rozdílů a pojďme si říct, jak na tom S20 FE 5G je během každodenního používání.

Snad tu nemusím zdůrazňovat, že by zde výkonu bylo nedostatek. Snapdragon 865 stále patří mezi výkonnostní špičku a s ledovým klidem si zahrajete i ty nejnáročnější herní tituly na maximální detaily. Ve spojení se 120Hz displejem tak nejen chod prostředím, ale také samotné hraní působí neskutečně plynule, a pokud bych měl srovnat hraní hry Asphalt 9 na S20 FE 5G a Huawei Mate 40 Pro (recenze), tak se mi osobně zdálo, že na Samsungu běžela hra o něco málo plynuleji. Může to však být vyšší obnovovací frekvencí displeje (120 vs 90Hz), která může uživatelský dojem zkreslovat.

Mnoho z vás určitě také zajímá, jak si 5G verze vede v porovnání s 4G. Nečekal jsem naprosto chladný chod, u her už vůbec ne, ale upřímně, doufal jsem, že alespoň při běžném užívání se zařízení zahřívat nebude, ale byl jsem nemile překvapený. Ne, že by se smartphone extrémně přehříval, ale přece jenom u zařízení za téměř 20 tisíc korun to není moc příjemné zjištění.

Co se týká operační paměti, tak ta dosahuje 6 GB, a i když jsou na trhu levnější zařízení, které mají i 8GB operační paměť, vězte, že velikost 6 GB je naprosto dostačující a dokáže v sobě udržet i několik náročnějších aplikací. Pro vaše data pak slouží úložiště o velikosti 128 GB typu UFS 3.1, tedy velice rychlé. Pokud by vám tato porce prostoru nestačila, můžete jej rozšířit microSD kartou o velikosti až 1 TB.

Specifikace Galaxy S20 FE

displej: 6,5 palců, 2400 x 1080 pixelů, Dynamic AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+

procesor: Snapdragon 865

RAM: 6 GB LPDDR5

úložiště: 128 GB + microSD

Dual SIM (hybrid)

Foťáky: zadní – 12 MPx, f/1.8, OIS 12 MPx, f/2.2, ultra široký, 123° 8 MPx, 3x zoom (30x digitální), OIS, f/2.4 přední – 32 MPx, f/2.2

IP68

čtečka otisků prstů v displeji (optická)

Stereo reproduktory, Dolby Atmos (+ Dolby Digital, Dolby Digital Plus)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G+5GHz, HE80, MIMO, 1024-QAM až 1,2 Gb/s Download / až 1,2 Gb/s Upload

Bluetooth v 5.0, ANT+, USB type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou), NFC, MST

rozměry: 74,5 x 159,8 x 8,4 mm, 193 gramů

baterie: 4500 mAh + rychlé nabíjení (až 25W), rychlé bezdrátové nabíjení (15W), reverzní nabíjení

Software a systém: Android 10 s OneUI 2.5

Ti z vás, kdo již měli tu čest se smartphonem Samsung a touto nadstavbou, mi jistě dají za pravdu, že se jedná o jednu z nejlepších, ne-li nejlepší úpravu samotného Androidu. Systém je opravdu velice rychlý a během používání jsem nenarazil snad ani na jeden nějaký záškub či pád aplikace.

Rozvržení systému se příliš neliší od čistého Androidu, vzhled ikon, nastavení i stavové lišty je však razantně pozměněný. I přes to, že je nadstavba poměrně masivní, systém běží naprosto hladce a během testování jsem nenarazil snad na žádné delší čekání či škubnutí systému.

Na S20 FE je z výroby předinstalovaný Android 10, jak ale známe Samsung, u svých zařízení nejen vyšší třídy slibuje dlouhou podporu a aktualizace. S20 FE Android 11 samozřejmě dostane, podle zveřejněných informací by to mělo být v únoru příštího roku. Za zmínku také určitě stojí noční panel, který se zobrazuje na pravé straně displeje a umí vám doporučit často užívané aplikace, nebo režim dvou oken pro multitasking.

Fotoaparáty: téměř beze změny

Samsung Galaxy S20 FE se může pochlubit 4 čočkami fotoaparátů, ze který se nachází 3 na zadní straně. Nejsou zde žádné zbytečné fotoaparáty, jako pro makro či bokeh, ale výrobce zde nasadil moje opravdu velice oblíbené trio hlavní+širokoúhlý+teleobjektiv, čímž je v jisté míře dokonce lepší, než plnohodnotná S20, která namísto teleobjektivu s trojnásobným optickým zoomem dostala 64MPx snímač, který pro zoom používá pouze výřez. Pojďme si fotoaparáty tedy rozebrat jeden po druhém.

Hlavní fotoaparát

Jako hlavní fotoaparát zde Samsung použil snímač, který pořizuje až 12MPx snímky se světelností f/1,8 a ohniskem 26 mm. Pořízené snímky jsou nejen na svou třídu opravdu pěkné, disponují skvělým dynamickým rozsahem a barvy nejsou příliš satirované, ale mají spíše přirozený nádech.

Širokoúhlý fotoaparát

Širokoúhlý snímač, stejně jako ten, jsou identické jako na S20/S20+, takže kvalita fotografií je také na vysoké úrovni. Fotografie díky šířce záběru 123 stupňů zachytí opravdu hodně, dynamický rozsah je taktéž skvělý, ale ostrost snímků už není úplně nejlepší. Pokud však nebude fotky příliš zoomovat, tak vám to vynahradí skvělé podaní barev a HDR, které odvádí opravdu dobrou práci, stejně jako u hlavního snímače. Parametry senzoru zahrnují rozlišení 12MPx, clonu f/2,2 a ohnisko 13 mm, dále jako jediný nedisponuje optickou stabilizací.

Teleobjektiv s 3x optickým zoomem

Protože model S20 FE je odlehčená verze modelu S20/S20+, u fotoaparátů se muselo dostat také nějakého kompromisu. V tomto případě se nejedná o kompromis v tom pravém slova smyslu. Namísto 64MPx senzoru zde výrobce použil „pouze“ 8MPx teleobjektiv s trojnásobným optickým zoomem. Není zde tedy žádný výřez, ale opravdové optické přiblížení. I přes poněkud vyšší clonu f/3,4 vypadají snímky velice slušně, dynamický rozsah je slušný a bravy jsou přirozené. Zajímavostí je také to, že výsledné fotografie mají rozlišení 12 MPx, tudíž zde Samsung využívá upscalování, tedy umělé vyšší rozlišení.

Selfie fotoaparát

V čem je S20 FE oproti svému vzoru snad dokonce lepší, je selfie fotoaparát. Namísto 10MPx zde dostanete 32MPx fotoaparát, který dokáže zachytit opravdu velmi slušné snímky. Rozhodně se za ně nebudete muset stydět.

Noční režim

Samozřejmě zde nesmí chybět ani noční režim, který má na starosti pomoci při focení při zhoršených světelných podmínkách. Například oproti Huawei zde příliš nezasahuje umělá inteligence a pouze se protáhle čas závěrky, takže snímky vypadají přirozeně. Noční režim funguje na všech senzorech a všem dokáže velmi pomoci k lepším fotografiím. Ostatně můžete posoudit sami.

Video

I přes výkonnější procesor zde Samsung udělal lehkou čáru přes rozpočet, a to v pořizování videa „pouze“ ve 4K rozlišení. 8K zde tedy nečekejte, v tom však nevidím nijak velký problém, jelikož jej stejně téměř nikde nepustíte. Na druhou stranu pořízené 4K video je velice dobré a díky optické stabilizaci není nijak trhané s záběry jsou plynulé i při chůzi či zoomu při chůzi.

 

Výdrž a nabíjení: budete se muset uskromnit

Baterie o kapacitě 4500 mAh se může zdát jako dostačující velikost pro jeden nabitý den, ale není to tak úplně pravda. Pokud budete telefon opravdu aktivně a náročně používat, nebudete mít problém vybít jej už během odpoledne či brzkého večera. Ne, že by S20 FE nevydržel celý den, chce to ale lehce skromnější používání, takže pokud často rádi hrajete hry, nebo sledujete videa, již během dne budete muset hledat nabíječku.

Jakmile telefon vybijete, výrobce si pro vás připravil hned dvě možnosti nabíjení. Můžete sáhnout po přiložené nabíječce o výkonu 15 wattů, nebo vlastníte-li bezdrátovou nabíječku, S20 FE jí můžete dobít výkonem až 15 wattů. Zamrzí také přítomnost pouze 15w nabíjecího adaptéru v balení, i přes to, že smartphone lze dobíjet až 25 watty. Někde se však šetřit muselo a nemám do Samsungu úplně za zlé, jelikož sám vlastním bezdrátovou nabíječku se stojánkem, takže jsem téměř nikdy neměl nouzi o energii. Přiloženou 15w nabíječkou pak zařízení nabijete za zhruba hodinku a půl, což je ještě v rámci přijatelných mezí. Na závěr musím také zmínit 4,5w reverzní nabíjení, čímž proměníte smartphone v bezdrátovou nabíjecí podložku, například pro sluchátka či hodinky.

Závěrečné zhodnocení

Samsung Galaxy S20 FE 5G jsem měl možnost testovat necelý měsíc a musím říct, že za tuto dobu jsem si jej naprosto oblíbil. Splňuje totiž všechny aspekty, které od smartphonu osobně vyžaduji. Krásný rychlý displej, bezdrátové nabíjení, voděodolnost, skvělé fotoaparáty a případně také stereoreproduktory či vysoký výkon.

Pokud hledáte skvělý telefon do 20 tisíc korun a nevadí vám plastová záda či absence 3,5mm jacku, určitě byste měli Samsung Galaxy S20 FE (5G) zařadit do výběru. Za své peníze dostanete slušnou porci výbavy za přijatelnou cenu v podobě skvělého 120Hz AMOLED displeje, vysoký výkon, skvělé fotoaparáty či stereoreproduktoy. Samsung zde tedy uvařil opravdu skvělý koktejl kompromisů na správných místech.

Do konkurence bych určitě zařadil například Google Pixel 5 (recenze), který nabízí čistý Android bez jakýchkoliv úprav, úžasný fotoaparát, avšak slabší procesor. Dále například OnePlus 8, levnější 4G variantu Galaxy S20 FE, realme x 50 Pro (recenze) či plnohodnotou S20, která je nyní cenově srovnatelná.

Klady

krásný, plynulý AMOLED displej

stereoreproduktory

vysoký výkon

skvělé fotoaparáty

5G

IP68

bezdrátové nabíjení

Zápory

chudší balení

plastová záda (někomu vadit nemusí)

pouze modrá varianta (v 5G verzi)



