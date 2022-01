Garmin představil nové chytré hodinky Venu 2 Plus

Zdroj: Garmin

Garmin na veletrhu CES představuje své nové chytré hodinky Venu 2 Plus, které jsou vylepšenou verzí stávajícího modelu Venu 2. Novinka přichází s několika novými funkcemi.

Nové hodinky Venu 2 Plus přicházejí

Jednou z hlavních novinek je propojení s telefonem, které umožní z hodinek volat a rovněž na nich přijímat hovory, a to díky vestavěnému mikrofonu a tlačítku pro jeho aktivaci. Je nutné podotknout, že z hodinek bude možné volat pouze tehdy, budou-li propojeny s telefonem. Další funkcí je možnost z hodinek zasílat textové zprávy. Možné to bude skrze hlasového asistenta. Venu 2 Plus podporují Siri, Google Assistant i Alexa. Díky podpoře hlasového asistenta tak bude možné ovládat připojený telefon.

Co se týče designu, tak zde se toho příliš mnoho nemění. Venu 2 Plus v podstatě vycházejí z modelu Venu 2. Jediné, co je u nového modelu navíc, je již zmíněné tlačítko pro ovládání hlasových hovorů. Hodinky přicházejí s jednotnou velikostí pouzdra, a to o průměru 43 mm. Naproti tomu Venu 2 a Venu 2S jsou dostupné ve variantách 45 a 40 mm. S tím samozřejmě souvisí výdrž baterie, která je oproti Venu 2 o něco málo nižší a dosahuje výdrže po dobu 9 dnů.

Cenovka Venu 2 Plus je vyšší o 50 dolarů oproti svému předchůdci. I přes to je ale cena adekvátní kvalitě, kterou Garmin tradičně dodává.

Zdroj: androidcentral.com



