WhatsApp beta pro iOS přináší nové notifikace

WhatsApp pro iOS aplikaci přináší další beta aktualizaci. Ta poskytuje užitečnou novinku, která vás upozorní, když vás někdo ve skupinové konverzaci zmíní.

Zahraniční server WABetaInfo poukazuje na verzi 22.1.71, kde bylo nalezeno rozšířené oznámení týkající se skupinového chatu. Například, pokud vám v současné době někdo odpoví ve skupině na zprávu, dostanete oznámení, že vám někdo odpověděl. Beta aktualizace však také zobrazuje, když vás někdo ve skupinovém chatu zmínil.

Další změnou této verze je, že nyní WhatsApp změnil způsob, jakým označuje aktualizace verzí. Zatímco poslední byla 2.22.1.1, WhatsApp nyní nazývá svou nejnovější aktualizaci jako 22.1.71. Jelikož jde stále o beta testování, novinky ještě nejsou k dispozici veřejným uživatelům. To nějakou chvíli potrvá.

Zdroje: 9to5mac.com, wabetainfo.com

