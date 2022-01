Motorola MA1; Zdroj: Motorola

Mnoho výrobců využívá veletrh CES, který aktuálně probíhá, k představení mnohých novinek. Některé společnost se soustřeďují na klíčové technologie, jiné představují rovnou produkty a další ukazují koncepty toho, co by jednou mohlo být běžným produktem. Naštěstí jsme se dočkali i poměrně zajímavého příslušenství v podobě Motorola MA1.

Motorola MA1

Pokud vlastníte automobil s podporou Android Auto a nemáte k dispozici bezdrátové připojení, které není ani dnes nějak moc běžné, musíte připojovat svůj mobil přes USB kabel se systémem v autě. Příslušenství Motorola MA1 ale nahrazuje kompletní právě kabel. Stačí jej zapojit do USB, přes Bluetooth spárovat s mobilním telefonem a následně stačí používat.

Motorola MA1 má licencovanou technologii od Googlu a nabízí velmi pohodlné propojení mobilu s autem bez kabelů. Toto specifické příslušenství váží jen 31 gramů, nepotřebuje nic navíc a o konektivitu s mobilem se stará WiFi na frekvenci 5 GHz. Bluetooth je ve verzi 5.0.

Tato novinka má nastavenou cenu na 89,95 dolarů bez daně, což je v přepočtu přibližně 1 960 Kč. Je to poměrně vysoká cena, ale pokud chcete bezdrátově propojit mobil pro využití Android Auto, asi je to nejdostupnější řešení. Bohužel se novinka bude prodávat prvně v USA na konci ledna. Kdy a jestli se Motorola MA1 dostane do Evropy, zatím nevíme.

Zdroj: droid-life.com



Domů » Články » Motorola MA1 nahradí USB kabel při využití Android Auto

reklama reklama