Skagen připravil hodinky Falster Gen 6 se starým Wear OS

Zdroj: Skagen

V pořadí 6. generaci hodinek Falster si připravila známá značka Skagen původem z Dánska. Ta mimo jiné spadá do portfolia americké společnosti Fossil. Ačkoliv by uživatelé očekávali pořádnou aktualizaci, tak seznam specifikací zatím nevypadá příliš přesvědčivě. Přitom sama firma láká na nejlepší kombinaci módy a technologií, kterou doposud uvolnila do prodeje.

Design hraje prim

Skagen Falster Gen 6 disponuje 1,28palcovým displejem (416 x 416 pixelů) a otočnou korunkou, dvěma tlačítky – vše po jedné straně. Pouzdro o velikosti 41 mm bylo vyrobeno z nerezové oceli, získalo certifikaci vodotěsnosti 5 ATM nebo nabízí 20mm řemínky, které jsou uživatelsky vyměnitelné. Hardwarovou část zastupuje procesor Snapdragon Wear 4100+ od Qualcommu, 1GB operační paměť RAM po boku 8GB interního úložiště.

Přesná kapacita baterie není známa, ale za pouhých 30 minut se zvládnou nabít na 80% hodnotu a je připraveno několik režimů – od 24hodinové výdrže až po tu několikadenní. Snímač tepové frekvence doplňuje měřič hladiny kyslíku v krvi (SpO2). Uvnitř běží starší operační systém Wear OS 2, který nahradí Wear OS 3 až někdy během letošního roku. Výbavu uzavírá GPS modul či technologie NFC pro bezkontaktní placení přes Google Pay.

Případní zájemci mohou vybírat z 5 barev pouzdra a 7 druhů řemínků za cenu začínající u hranice 295 dolarů (tj. cca 6 348 Kč).

