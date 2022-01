TCL představuje na CES 2022 inteligentní brýle, svůj první Windows notebook a nové tablety

Čínská společnost TCL, která se zaměřuje na výrobu chytrých televizí, mobilních telefonů, klimatizací, praček a dalších produktů představila na veletrhu CES2022 své nové produkty. Patří mezi ně inteligentní brýle, první notebook s operačním systémem Windows a také tři nové tablety.

TCL představilo na CES2022 nové produkty

Společnost vstupuje do třetího roku své existence a na veletrhu CES2022 rozšířila své portfolio o nové produktové kategorie. „Vstupujeme do třetího roku existence značky TCL Mobile a postupně pokračujeme v expanzi do dalších produktových kategorií,“ řekl Stefan Streit, marketingový ředitel společnosti TCL Communication.

TCL BOOK 14 Go

Notebook TCL BOOK 14 Go je první vlaštovkou mezi novým produktovým portfoliem notebooků s OS Windows. Tento notebook přichází s operačním systémem Windows 11 a je určený především pro studenty. Notebook nabídne 14,1palcový displej, tenký profil pouhých 13,95 mm a hmotnost 1,3 kg. Tyto parametry tento notebook předurčují k tomu, že bude lehce přenositelný a skladný. K mobilitě přispějí i připojení 4G LTE a vynikající 12hodinová výdrž baterie. Procesor Qualcomm Snapdragon 7c se postará o rychlý chod a bleskurychlé odezvy systému. Rovněž potěší i plynulé přepínání mezi Wi-Fi a 4G.

Zdroj: TCL

Díky systému Windows 11 si budou studenti moct vytvořit několik virtuálních ploch, například jednu pro školu, jednu pro práci a jednu pro soukromé účely. Nový systém Windows 11 je vybaven mnoha novými pokročilými funkcemi, které lépe přispívají ke zvýšení produktivity. Notebook TCL BOOK 14 Go bude ve vybraných regionech k dispozici ve 2. čtvrtletí roku 2022.

TCL NXTPAPER 10s

Tablet TCL NXTPAPER 10s se od ostatních produktů odlišuje především svým displejem. Displej se neleskne a co víc, vizuálně se podobá papíru. Displej využívá celkem 10 ochranných vrstev, které se podílejí na zachování přirozené barvy a podání obrazu. Díky tomu je displej velmi šetrný ke zraku uživatele. Displej disponuje i zabudovanou redukcí modrého světla, která funguje jak na softwarové úrovni, tak i na úrovni hardwaru. Displej má certifikaci TÜV a dokáže redukovat až 50 % modrého světla procházejícího obrazovkou.

Zdroj: TCL

Tablet je vybaven i perem T Pen, které se skvěle bude hodit pro zapisování různých poznámek. Pero dokáže rozpoznat více úrovní přítlaku. Baterie s kapacitou 8 000 mAh zajistí to, že notebook vydrží prakticky po celý den. Pokud často cestujete, pak se budou hodit volitelné doplňky klávesnice Folio Keyboard a podložka Writing Board. Tablet TCL NXTPAPER 10s se na evropském trhu objeví v první čtvrtletí roku 2022.

Tablety TAB 8 4G a TAB 10L

Společnost TCL uvádí na trh také dvojici levných tabletů se systémem Android. Kompaktnější model TAB 8 4G bude ideálním společníkem na cestách. Nabídne baterii s kapacitou 4 080 mAh a podporu mobilního připojení LTE.

Zdroj: TCL

Tablet TAB 10L je pak vybaven displejem s úhlopříčkou 10,1 palců s HD rozlišením a je ideálním jak pro hraní, tak i například pro studium. Oba dva tablety se na evropském trhu objeví v 1. čtvrtletí 2022.

Zdroj: TCL

Řada tabletů TKEE

Společnost TCL nezapomněla ani na děti a představila tři nové tablety určené dětem. Jedná se o tablety řady TKEE – TCL TKEE MINI, TKEE MID (s připojením 4G) a TKEE MAX, které byly navrženy a vytvořeny speciálně pro děti. Uživatelské rozhraní, které je intuitivní umožní dětem si hrát a učit se bezpečně a zodpovědně. Všechny tři tablety byly důkladně testovány aby odolaly i nešetrnému zacházení. Pro ochranu dětského zraku jsou displeje vybaveny technologií TCL Eye-safe screen, která chrání před škodlivým modrým světlem. Tablety jsou vybaveny robustním ochranným pouzdrem chránícím zařízení při pádu a rovněž jsou tablety vybaveny perem TKEE Pen, díky kterému si děti mohou zlepšit své dovednosti při psaní a kreslení. Všechny tři modely se začnou prodávat ve vybraných regionech v 1. čtvrtletí 2022.

Pro všechny nové tablety je v obchodě Google Play dostupná aplikace TCL Kids. Již brzy bude služba TCL Kids dostupná i pro notebook TCL Book 14 Go. TCL Kids používá stejné základní rozhraní jako tablety řady TKEE. Navíc obsahuje knihovnu vzdělávajícího a zábavného obsahu pro děti, který zahrnuje více než 20 000 videí, 400 pohádkových knih a 50 aplikací. Služba TCL Kids rovněž nabídne rodičům monitorovací nástroje, které umožní sledovat čas strávený u obrazovky, správu aplikací a webových stránek a připomene dětem i správnou polohu při čtení. Služba bude dostupná zákazníkům po celém světě, bude dostupná v různých jazycích a bude k dispozici za měsíční poplatek 3,99 dolarů.

TCL NXTWEAR AIR

Poslední novinku, kterou TCL uvedlo jsou chytré brýle NXTWEAR AIR, které po propojení s kompatibilním telefonem, nebo notebookem vytvoří dojem sledování 140palcové obrazovky ze vzdálenosti čtyř metrů. Brýle tak budou ideální pro sledování filmů, hraní her, nebo nerušenou kancelářskou práci.

Zdroj: TCL

Oproti předchozí generaci jsou nové brýle lehčí a pohodlnější. Obraz plný detailů poskytnou brýle díky dvěma Micro OLED displejům s rozlišením 1 080p.

Zdroj: TCL

Brýle tak slibují obraz plný detailů se sytými barvami, hlubokými odstíny a skutečnou barvou. Brýle budou dodávány se dvěma předními vyměnitelnými tvary skel, aby vyhovovaly potřebám všech uživatelů.

Zdroj: Tisková zpráva



