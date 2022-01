Google si nebere servítky, tlačí na Apple kvůli podpoře RCS

Fotka od Pexels z Pixabay

Google v posledních letech hodně propaguje technologii RCS, která by měla vytlačit původní SMS a MMS zprávy. Již se mu podařilo na svou stranu přetáhnout některé výrobce mobilů a také pár mobilních operátorů, byť je nakonec obešel a službu spustil nezávisle na nich. Dalším velkým milníkem je získání dalšího partnera v podobě společnosti Apple. Ten se začal zajímat o tuto technologii, ale již je to několik let a nic se zatím nestalo. Stále propaguje jen svou uzamčenou platformu iMessage.

Google začíná pozvolna tlačit na Apple ohledně SMS zpráv

Pozvánka nepomohla

Dokonce byl Apple nepřímo pozván k adopci RCS, ale zjevně to bylo bez jakékoliv reakce. Aktuálně vyšel článek ve The Wall Street Journal právě o uzavřenosti iMessage, na který reagoval i Hiroshi Lockheimer z Googlu, přičemž použil ve svém tweetu i slova jako tlak a šikanu ze strany Applu. Tentokrát jeho názor byl přesdílen i oficiálním Twitter účtem @Android. I zde zaznělo slovo šikana.

Pozn. redakce: RCS (Rich Communication Services) je nový standard nahrazující SMS zprávy. Jednak nedochází k účtování po zprávách ani znacích, ale také se nabízí bohatší možnosti. Lze zasílat soubory, fotografie, hlasové zprávy a interaktivní prvky. Technologie využívá mobilní připojení k internetu, i třeba WiFi.

Google začíná více tlačit na Apple, aby integroval RCS. Pokud by se tak stalo, vznikla by jednotná platforma, kde by skutečně nezáleželo, jaký máte operační systém. Taková podpora by přinesla lepší propojení a komunikace by byla jednodušší. Google ale jen netlačí touto formou, snaží se trochu podporovat reakce z iMessage.

Je vidět, že se tlak stupňuje, ale je těžké odhadnout, jestli Apple někdy zavede podporu pro RCS. Rozhodně by to byl krok správným směrem, ale na druhou stranu by přišel o páku na uživatele, kteří jsou uzamčeni v jeho ekosystému také díky iMessage.

Zdroje: wsj.com, twitter.com, twitter.com, twitter.com



