T-Mobile nabízí zajímavý tarif za necelých 300 Kč měsíčně

Zdroj: T-Mobile

Najít v dnešní době výhodný tarif, který by obsahoval vše podstatné a zároveň by byla cena aspoň nějak adekvátní, není jednoduché. Sem tam se objeví lukrativnější nabídka od nějakého operátora. Zpravidla v období Vánoc operátoři nabízí zajímavé akce, ale letos jsme se dočkali zpravidla jen slev. O tom svědčí i aktuální nabídky od Vodafonu, O2 nebo T-Mobile. Za zmínku stojí i novinka od suboperátora SIMPLE. T-Mobile ale aktuálně nabízí poměrně výhodný tarif, tedy na poměry v Česku.

Pod 300 Kč

Novinka ani nemá nějaký název, ale jde tady hlavně o cenu a nastavení tarifu. Na webových stránkách T-Mobile nyní můžete najít tarif za 285 Kč měsíčně, který obsahuje neomezené minuty i SMS zprávy do všech sítí. Součástí je FUP o velikosti 1 GB. Samotná nabídka je omezena jen do 31. ledna 2022, přičemž je nutné ho aktivovat do konce ledna. Běžná cena tarifu je 475 Kč, takže jde o výraznou slevu.

Cena 285 Kč měsíčně pak platí po dobu 60 měsíců, ale nemyslíme si, že by někdo vydržel u takového tarifu pět let. Jen je asi nutné pamatovat na toto omezení. Nabídka je dostupná jen na webu a také pouze pro nové zákazníky, takže si ji nemůžete aktivovat u svého stávajícího čísla, pakliže jste u T-Mobile. Žádné jiné závazky nebo podmínky zde nejsou, takže pokud uvažujete i přechodu z předplacené karty, asi se bude jednat o lákavou nabídku za relativně malé peníze.

