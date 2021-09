To nej z uplynulého týdne #36 – sluchátka, tarify a nové mobily

Fotka od Anastasia Gepp z Pixabay

Sluchátka Redmi Earbuds 3 Pro přichází do Česka

Nakonec jsme nemuseli dlouho čekat a sluchátka Redmi Buds 3 Pro přichází na český trh. Dokonce je zde akce do 15. 9., v rámci které je získáte za 1499 Kč, když je objednáte z oficiálního obchodu Xiaomi. Běžná cena je 1599 Kč a budou dostupná u vybraných partnerů od 16. 9. [pokračování článku]

Red Magic 6s Pro oficiálně, tentokrát s LED větráčkem

Nubia v březnu tohoto roku představila nové herní smartphony, které se mohou pochlubit aktivním chlazením procesoru. Dnes jsme se dočkali nové verze Red Magic 6s Pro, která přináší některá vylepšení. [pokračování článku]

Co tak 6 GB FUP a neomezené sítě jen za 100 Kč?

Mobilní i virtuální operátoři občas vytvoří limitovanou nabídku, po které se jen zapráší. Pomyslným králem je 100 GB za 300 Kč od O2. Dnes zde sice nemáme takovou porci dat, ale i tak lze získat poměrně zajímavý balíček, který by mohl dostačovat nejednomu uživateli, který chce jen datovat. [pokračování článku]

TCL 20R 5G oficiálně, láká na novou generaci sítí a také cenu

V lednu tohoto roku společnost TCL představila několik novinek, mezi kterými byly modely TCL 20 5G a TCL 20 SE. Dnes jsme se dočkali uvedení TCL 20R 5G, který zapadá do nižší třídy nejen svou výbavou. [pokračování článku]

Celosvětové prodeje bezdrátových sluchátek vzrostly jen o 6,4 %

Zdá se, že globální trh s bezdrátovými sluchátky (zkratka TWS) dosáhne svého stropu, protože prodeje meziročně vzrostly o 6,4 %, což je nejnižší hodnota za poslední tři roky. V číselném vyjádření dosáhl trh ve druhém čtvrtletí letošního roku na 58,3 mil. prodaných kusů. [pokračování článku]

Apple zve na událost, spekuluje se o nových iPhonech

Druhá polovina roku zpravidla patří novinkám od velkých společností v oblasti smartphonů. Letos se bude jednat o opravdový souboj velikánů. Netrpělivě očekáváme nové modely od Googlu, který ostatně potvrdil design a některé specifikace. Po mnoha letech se dočkáme značného posunu po mnoha stránkách. Mnozí ale čekají na nové iPhony. Apple právě zveřejnil pozvánku a možná je na čase se těšit a začít šetřit. [pokračování článku]

Kancelářské dokumenty tvoří 43 % veškerého staženého malwaru, firmy by se měly mít na pozoru

Ačkoliv kancelářské dokumenty jsou již dlouhodobě stálicí mezi virovými hrozbami, stále se drží mezi nejčastěji rozšířenými hrozbami, které napadají klientské systémy. [pokračování článku]

Android 12 dostává vyhledávání, na které jsme čekali roky

Dnes Google vydal Android 12 Beta 5, přičemž jsme doufali, že dostaneme další náznak pokročilého vyhledávání napříč celým smartphonem, tedy i aplikacemi. Nakonec Google překvapil a tato verze obsahuje kompletní funkcionalitu. Nově tak můžete vyhledávat aplikace, lidi, obsah v aplikacích atd. Je zde ale omezení, že novinka funguje jen seznamu aplikací. Widget pro vyhledávání nic takového neobsahuje. [pokračování článku]

Realme 8i a 8s 5G jsou novinky se zajímavými specifikacemi a cenou

Realme pokračuje v představování nových mobilů. Dnes jsme se dočkali rozšíření rodiny Realme 8 o modely Realme 8i a Realme 8s 5G. Jak už názvy napovídají, jeden podporuje sítě páté generace, druhý jen čtvrté. Ale nelze jednoznačně tvrdit, že 5G verze je vybavenější. [pokračování článku]

Vivo představilo novinky Vivo X70, Vivo X70 Pro a Vivo X70 Pro+

Vivo patří mezi největší výrobce mobilů na světě a již nějakou dobu také oficiálně působí v Evropě a také v České republice. Zpravidla společnost představí novinky pro Čínu a s nějakým zpožděním se dočkáme uvedení i na globálním trhu. V tomto týdnu došlo na představení rovnou tří smartphonů, které se jmenují Vivo X70, Vivo X70 Pro a Vivo X70 Pro+. Právě poslední model se dá považovat za absolutní top model. [pokračování článku]

Facebook představil „chytré“ brýle Ray-Ban Stories

Pamatujete si na chytré brýle Spectacles 3? Uvedla je společnost Snap, který provozuje sociální síť Snapchat. Ve své podstatě se jednalo jen o brýle s foťáky, abyste mohli jednoduše sdílet momentky mezi přáteli. Dnes jsme se dočkali ve své podstatě toho samého produktu, ale tentokrát pod taktovkou společnosti Facebook. Brýle se jmenují Ray-Ban Stories a jak název napovídá, jde o produkt vzniklý ze spolupráce firem. [pokračování článku]

Aplikace Mapy.cz dostává profily pro uživatele

Seznam pracuje průběžně na svých službách, přičemž nejvíce pozornosti se dostává produktu Mapy.cz. Ostatně mobilní aplikace aspoň jednou za měsíc dostane nějakou funkci. Někdy se jedná o drobnost, někdy o zásadní funkci pro budoucí rozvoj. Dnes zde máme podstatnou novinku. [pokračování článku]

Nová zranitelnost v technologii Bluetooth ohrožuje velké množství zařízení

Podle zjištění společností Malwarebytes a Bleeping Computer postihla technologii Bluetooth nová zranitelnost. Ta vystavuje extrémně veliké množství zařízení bezpečnostnímu riziku. [pokračování článku]

SAZKAmobil dočasně zlevňuje datové balíčky

Nedávno jsme vás informovali o prodloužené akci virtuálního operátora MOBIL.CZ a v tomto týdnu jsme se dočkali speciální akce, v rámci které můžete dosáhnout na 6 GB FUP a neomezené sítě jen za 100 Kč od virtuála Kaktus. Zřejmě začíná souboj těchto operátorů, jelikož SAZKAmobil má aktuálně akci na datové balíčky. [pokračování článku]

WhatsApp představuje šifrování pro zálohy, má to ale své limity

WhatsApp se chlubí end-to-end šifrováním komunikací, což znamená, že zde není způsob pro třetí stranu, jak odposlouchávat komunikaci mezi uživateli. Bohužel samotné zálohy historie nebyly nikdy šifrovány, ale jen do jisté míry. Když dnes uděláte zálohu a necháte ji v cloudovém prostoru, tak o šifrování se stará cloudová služba. I tak mohou mít někteří uživatelé obavy, že právě provozovatel cloudu může nahlížet do této komunikace, nebo když se někdo dostane k účtu, tak si stáhne historii. To bude řešit novinka šifrující zálohy. [pokračování článku]

TCL odkládá své ohebné mobily, již nyní ale mohlo zavařit Samsungu

TCL je poměrně nová značka na poli smartphonů, ale zkušeností má poměrně hodně, jelikož tato firma nějakou dobu vyráběla mobily BlackBerry, Alcatel a také produkovala mobily pro jiné značky, dokonce i operátory. V poslední době se hodně chlubí svými technologiemi ohebných displejů. Letos jsme se měli dočkat prvního komerčního produktu, ale TCL rozhodlo, že celý projekt odloží na později. [pokračování článku]

Google Asistent v hledáčku Evropské komise

Google se postupně propracoval do pozice hlavní společnosti v mnoha oblastech, například ve vyhledávání, některých službách a podobně. To se zpravidla nelíbí kontrolním úřadům. V EU již dostal několik pokut za praktiky omezující konkurenci, ale je spíše otázkou, jestli nějaký orgán může mluvit do toho, co dodává ve vlastním systému. Na druhou stranu nutil firmy používat vlastní služby zřejmě s cílem omezení konkurence. Nyní si Evropská komise chce posvítit na chytrého asistenta. [pokračování článku]

Blend ve Spotify je již globálně dostupný všem uživatelům

Spotify již v červnu tohoto roku oznámilo příchod Blend, tedy playlistů vytvořenými dvěma přáteli za účelem porovnání jejich hudebního vkusu a jakési „kompatibility“. Před několika dny společnost Blend vypustila pro veřejné testování, přičemž během pár chvil byly Blend dostupné všem uživatelům. [pokračování článku]

