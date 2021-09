Realme 8i a 8s 5G jsou novinky se zajímavými specifikacemi a cenou

Realme 8i; Zdroj: Realme

Realme pokračuje v představování nových mobilů. Dnes jsme se dočkali rozšíření rodiny Realme 8 o modely Realme 8i a Realme 8s 5G. Jak už názvy napovídají, jeden podporuje sítě páté generace, druhý jen čtvrté. Ale nelze jednoznačně tvrdit, že 5G verze je vybavenější.

5G nebo 120Hz displej?

Základním modelem je Realem 8i s podporou LTE. Celková výbava je poměrně dobrá na danou cenu. O výkon se zde stará procesor Helio G96. Na zadní straně se nachází trojice foťáků, kde stojí za pozornost jen hlavní snímač. Ten dodal Samsung a nabízí rozlišení 50 MPx. O energii se zde stará baterie o kapacitě 5000 mAh s podporou 18W nabíjení.

Zatím by se jednalo o nudnější mobil střední třídy, ale displej zde má 120Hz obnovovací frekvenci, což není obvyklé v této třídě. Asi byste čekali, že Realme 8s 5G půjde se specifikacemi jen nahoru, ale to není tak úplně pravda. Například displej má 90Hz frekvenci, což je škoda, ale je to pochopitelný krok vzhledem k vyšší spotřebě i samotného 5G.

O výkon se zde stará novinka Dimensity 810. Baterie má taktéž kapacitu 5000 mAh, ale zde je již k dispozici 33W technologie. Foťák na zadní straně doznal změny a nabízí rovnou 64 MPx. Kromě 5G je navíc integrována modernější verze Bluetooth.

Specifikace Realme 8i

displej: 6,6 palců, 2412 x 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 120 Hz

procesor: MediaTek Helio G96

verze: 4 GB LPPDDR4x RAM + 64GB (UFS 2.1) 6 GB LPPDDR4x RAM + 128GB (UFS 2.1)

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + realme UI 2.0

Foťáky: zadní – 50 MPx, f/1.8 2 MPx, monochromatický 2 MPx, 4cm makro, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

rozměry: 164,1 × 75,5 × 8,5 mm, 194 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 18W

Specifikace Realme 8s 5G

displej: 6,5 palců, 2400 x 1080 pixelů (Full HD+), LCD, 90 Hz

procesor: Dimensity 810

RAM: 6/8 GB LPPDDR4x

úložiště: 128GB (UFS 2.1)

Dual SIM (nano + nano + microSD)

Android 11 + realme UI 2.0

Foťáky: zadní – 64 MPx, f/1.8 2 MPx, monochromatický 2 MPx, 4cm makro, f/2.4 přední – 16 MPx, f/2.45

čtečka otisků prstů na straně

3.5mm audio jack

rozměry: 162,5 × 74,8 × 8,8 mm, 191 gramů

5G, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS + GLONASS, USB Type-C

baterie: 5000 mAh + 33W

Realme 8i má nastavenou cenu v přepočtu přibližně na 4100 Kč. Realme 8 s 5G pak začíná na cca 5 250 Kč. Bude tedy záležet, jestli dáte spíše přednost rychlejšímu displeji nebo 5G konektivitě. Kdy se novinky dostanou do Česka, zatím není známo.

