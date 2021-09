Fotka od Anastasia Gepp z Pixabay

Mobilní i virtuální operátoři občas vytvoří limitovanou nabídku, po které se jen zapráší. Pomyslným králem je 100 GB za 300 Kč od O2. Dnes zde sice nemáme takovou porci dat, ale i tak lze získat poměrně zajímavý balíček, který by mohl dostačovat nejednomu uživateli, který chce jen datovat.

Limitka od Kaktusu

Virtuální operátor Kaktus už několikrát zavedl limitovanou edici tarifu, který nabízí za 200 Kč rovnou 6 GB datového limitu a k tomu všemu ještě sociální sítě bez započítávání do FUP. Navíc dostanete 100 Kč kreditu k tomu.

Není to poprvé, co zde máme tuto nabídku. Naposledy jsme se jí dočkali na omezenou dobu v dubnu tohoto roku. Tentokrát platí do 15. října. Co se týče cen, tak zaplatíte 2,50 Kč za minutu s účtováním 1+1 (po sekundách). SMS vás pak vyjde na 1,50 Kč. Abyste získali tento balíček, nemusíte si pořizovat nové telefonní číslo.

200 Kč za něco takového je poměrně přijatelná cena, ale lze docílit ještě nižší. Virtuál Kaktus pořádá dvakrát do měsíce speciální časově omezenou akci, kterou oznamuje na svých sociálních sítích. V rámci ní lze získat dvojnásobek dobitého kreditu. Takže při zaplacení 200 Kč dostane rovnou 400 Kč, což vám vystačí na dva měsíce tohoto balíčku. Ve výsledku vás tedy vyjde na pouhých 100 Kč, přičemž oněch 100 Kč dostane na kredit a k tomu máte slušnou porci dat.

Zdroj: mobile.twitter.com



Domů » Články » Co tak 6 GB FUP a neomezené sítě jen za 100 Kč?

reklama reklama