Red Magic 6s Pro oficiálně, tentokrát s LED větráčkem

Red Magic 6s Pro; Zdroj: Nubia

Nubia v březnu tohoto roku představila nové herní smartphony, které se mohou pochlubit aktivním chlazením procesoru. Dnes jsme se dočkali nové verze Red Magic 6s Pro, která přináší některá vylepšení.

Nubia představila Red Magic 6 a 6 Pro, nové herní mobily

Red Magic 6s Pro

Mnoho novinek nečekejte, jelikož se jedná o vyladěnější model Red Magic 6 Pro. Jsou zde rozdíly a asi tím nejviditelnějším je použití novějšího procesoru Snapdragon 888+. Součástí je i aktivní chlazení, kde je rychlost 20 000 otáček za minutu. I tak došlo na vylepšení chlazení, zejména s ohledem na vyšší taktovací frekvence procesoru.

Dále došlo na navýšení frekvence dotykové plochy na 720 Hz. I tentokrát má mobil dotyková tlačítka na boku zařízení pro lepší ovládání her. Zde jsme se opět dočkali zrychlení ze 400 Hz na 450 Hz. Nově je k dispozici další tlačítko na zádech smartphonu. Z nějakého důvodu společnost integrovala do čtečky otisků prstů, která je integrovaná do displeje, i možnost měření tepu.

Dle dostupných informací bude má čínská verze 4500mAh baterii s podporou 120W nabíjení, ale do světa zamíří model s 5050 mAh a podporou 66W nabíjení. Balení bude obsahovat ale jen 30W nabíječku. Red Magic 6s Pro bude dostupný také v transparentní verzi s osvětleným větráčkem.

Cena novinky začíná v přepočtu přibližně na 13 250 Kč. Transparentní varianta pak na 15 000 Kč. Kdy a jestli se novinka dostane do Česka, zatím nevíme.

Specifikace Red Magic 6s Pro

displej: 6,8 palců, 2400 x 1080 pixelů, AMOLED, 165 Hz, 10-bit

procesor: Snapdragon 888+

RAM: až 18 GB LPDDR5

úložiště: až 512 GB UFS 3.1

Android 11 + RedMagic 4

Foťáky: zadní – 64 MPx 8 MPx, ultra širokoúhlý 2 MPx, makro přední – 8 MPx

USB C, 3.5mm jack

čtečka otisků prstů v displeji

5G NR, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, NFC

rozměry: 169 x 77,09 x 9,7 mm (9,6mm Pro), 220 gramů

baterie: 4500 mAh + 120W nabíjení

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com



Domů » Články » Red Magic 6s Pro oficiálně, tentokrát s LED větráčkem

reklama reklama