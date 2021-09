To nej z uplynulého týdne #35 – FFALCON, pokuta pro WhatsApp a další novinky

Redmi 10 Prime; Zdroj: Redmi

Facebook Messenger oslavil 10. výročí stylově s novými funkcemi

Facebook Messenger se blíží k 10. výročí a na oslavu přinesla 10 nových funkcí pro aplikaci. Mezi novinky patří Poll Games, nové téma narozeninového chatu, nový způsob sdílení kontaktů, slovní efekty a další. [pokračování článku]

Nová značka mobilů FFALCON vznikla ve spolupráci TCL a Huawei

Společnost TCL má poměrně hodně subznaček a také vyrábí mobilní telefony pod nejrůznějšími licencemi. Do portfolia spadá i značka FFALCON, která se doposud orientovala spíše na televize a jinou multimediální techniku. Nejvíce působí v Číně. Nyní jsme se dočkali prvního smartphonu, který nese označení FFALCON Thunderbird FF1. [pokračování článku]

Hodinky Fossil Gen 6 představeny, na nový systém si počkáte

Google letos představil novou verzi operačního systému Wear OS, který nese označení 3. K dispozici je v tuto chvíli jen u hodinek od Samsungu a zřejmě to tak nějakou dobu zůstane. Ani dnes představené modely Fossil Gen 6 nemají k dispozici Wear OS 3. Skutečný důvod neznáme, ale možná si Samsung vydobyl exkluzivitu na nějakou dobu. [pokračování článku]

Virtuál MOBIL.CZ prodlužuje datové rozvolnění

Léto zpravidla přinese zvýhodněné nabídky mobilních operátorů, přičemž letos nechyběli ani ti virtuální. MOBIL.CZ představil datové rozvolnění, které mělo být původně jen do konce srpna. Virtuál nás dnes informoval, že tuto speciální akci prodlužuje až do konce září. [pokračování článku]

Hodinky Michael Kors Access Gen 6 nabídnou více elegance

Americká společnost Fossil teprve před pár chvílemi oznámila svoji 6. generaci chytrých hodinek a souběžně s ní prozradila první informace kolem exkluzivnější edice pod módní značkou Michael Kors, kterou již v brzké době vypustí nejprve na domácím trhu. Případní zájemci si mohou zároveň připravit větší částku, protože výrobce se nebojí trochu přitlačit u prodejní ceny. [pokračování článku]

Google a Apple musí povolit alternativní platební systémy, ale jen v jedné zemi

Obchody s aplikacemi si drží monopol ve způsobu placení za obsah v aplikacích a hrách, případně za samotné aplikace. Největší kritice čelí Google i Apple, přičemž v USA se již vedou soudní spory. Výsledkem je například nedávná změna podmínek společnosti Apple, která dovoluje vývojářům kontaktovat uživatele jejich aplikací a nabídnout jim alternativní způsob placení. Bohužel jim není dovoleno integrovat takový platební systém přímo do aplikace. To se ale asi začne měnit. [pokračování článku]

Chrome pro Android testuje užitečnou vychytávku pro vyhledávání

V červenci jsme vás informovali o novém experimentu v rámci Chromu Beta, který umožňuje kontinuální vyhledávání. Jednoduše řečeno, pro zobrazení jiného výsledku se nebudete muset vracet na výsledky vyhledávání, jelikož jsou zobrazeny pod adresním řádkem. Nyní Google oficiálně informuje o tomto experimentu na svém webu, což není obvyklé. Kromě toho zmiňuje ještě jednu novinku, s kterou si pohrává. Pokud si aktivujete na stránce chrome://flags funkci #webnotes-stylize, budete moci vybrat text a vytvořit si speciální grafickou kartu. Tu pak můžete sdílet na sociální sítě nebo prostřednictvím komunikačních služeb. Zatím ale nevím, kdy se tyto funkce dostanou do stabilní verze Chromu pro Android. [pokračování článku]

Pixel 6 (Pro) nabídne kýženou změnu

Samotní představení novinek Pixel 6 a Pixel 6 Pro v plné kráse by mělo proběhnout velmi brzy. Mezitím se dozvídáme, že Google vylepšil další součást mobilů. Pixel 4 a Pixel 5 podporují 10W bezdrátové nabíjení. Nová generace nabídne podporu pro 23W technologii, s čímž je spojeno uvedení i nového stojánku s touto technologií. [pokračování článku]

Telegram vychází ve verzi 8, přináší dost novinek

Komunikační platforma Telegram vznikla před osmi lety a dle některých statistik již pokořila 1 miliardu stažení. Aktuálně vyšla verze 8.0 a jak to již bývá u této služby zvykem, dočkali jsme se větší nálože nových funkcí a změn, většinou k lepšímu. [pokračování článku]

LinkedIn to vzdává se Stories, pracuje na novém formátu

Dočasné příběhy se dostaly na nejrůznější platformy, dokonce i na Youtube. Nějaký čas si s tímto formátem pohrávala i sociální síť Twitter, kde se funkcionalita jmenovala Fleets, ale již neexistuje. Tzv. Stories adoptovala i sociální síť LinkedIn a po roce fungování došlo ke stejnému rozhodnutí jako u Twitteru. [pokračování článku]

Samsung představil 200MPx senzor, zřejmě pro Galaxy S22

Samsung je jedna z mála společností, která si skutečně může vyrobit vše potřebné pro vytvoření vlastního produktu. Kromě procesorů, úložiště, pamětí, displeje a dalších součástek také vyvíjí a vyrábí vlastní senzory pro foťáky, tedy i pro smartphony. V této oblasti má poměrně dobře našlápnuto a dnes jsme se dočkali další novinky, která láká na 200 MPx. [pokračování článku]

Qualcomm představil aptX Lossless, nechť žije bezztrátový přenos zvuků do sluchátek

Audiofilové vždy budou hledat technologie poslechu hudby s co nejmenší ztrátou na kvalitě. Pokud chcete mít ten nejlepší zážitek, tak pravděpodobně zvolíte propojení sluchátek se zařízením nebo mobilem přes kabel. Pokud byste chtěli obdobnou kvalitu, moc na výběr nebylo. V podstatě jste museli jít do sluchátek od Sony s podporou technologií Bluetooth LDAC nebo DSEE. Ostatní sluchátka podporují například aptX a aptX HD, ale to se nyní mění. [pokračování článku]

WhatsApp dostal pokutu ve výši 225 milionů eur

Ochrana soukromých dat je velkým tématem v posledních letech a společnosti slibují, že s daty uživatelů je zacházeno velmi opatrně. I tak se objevují případy, kdy uživatel není dostatečně informován, co se vlastně děje se vším, co je o něm nasbíráno a co se podařilo získat. EU je tak trochu zvláštním trhem, jelikož si zde nemohou společnosti dělat, co chtějí, a taky si nemohou vynucovat podmínky, jelikož musí dodržovat poměrně přísné zákony. WhatsApp na to nyní doplatil. [pokračování článku]

Youtube pro mobily dostává sekci s experimentálními funkcemi

Google má slabost pro experimentální funkce. Někdy se dočkáme zcela nové aplikace, která zkouší nově věci, jiny jdou součástí běžných aplikací. Takovým hezkým příkladem je Chrome, kde na adrese chrome://flags si můžete vyzkoušet novinky, které se teprve testují a vyvíjí. I Youtube má svou experimentální sekci, ale zatím byla dostupná jen ve webovém rozhraní. [pokračování článku]

Redmi 10 Prime je vylepšená verze Redmi 10

Minulý měsíc společnost Redmi představila model Redmi 10, který nabízí poměrně dobré specifikace za přijatelnou cenu. Ne dlouho na to se objevily spekulace kolem upravené verze nesoucí označení Redmi 10 Prime. Dnes jsme se dočkali představení a dá se konstatovat, že novinka je lepší jen u jedné specifikace. [pokračování článku]

Android 12 ukrývá vyhledávání, na které čekáme roky

Současné vyhledávání v Androidu je velmi jednoduché a obyčejné. Ve své podstatě vám dovoluje vyhledat aplikace, webové stránky a případně nastavení. Android 12 ale obsahuje vyhledávání, jaké na systému nebylo a dlouho na něj čekáme. Bohužel zatím není aktivní, i tak se ho podařilo aktivovat, díky čemuž se dozvídáme, na čem Google pracuje. [pokračování článku]

Apple odkládá skenování fotografií za účelem odhalování obsahu spojeného se zneužíváním dětí

Teprve minulý měsíc Apple představil novou technologii, s kterou chtěl odhalovat obsah spojený se sexuálním zneužíváním dětí v iCloud Fotkách. Dokonce jsme se dověděli, že tuto techniku používá již od roku 2019 ve služně iCloud Mail. Novinka měla být součástí nové verze iOS 15, ale veřejnost a i odborníci na soukromí se ozvali s výhradami a otázkami kolem bezpečnosti. [pokračování článku]

Snapdragon Wear 5100 nenabídne dramatické vylepšení

Před měsícem se objevily první informace o chystaném procesoru Snapdragon Wear 5100, přičemž se předpokládalo, že novinka bude postavena na jádrech Cortex A73. To by znamenalo dramatické navýšení výkonu. Nejnovější poznatky ale poukazují opět na použití jader Cortex A53, která jsou použita u Snapdragonů Wear 4100 a 4100+. Navíc testovací vzorky používají starší paměti a úložiště, tedy LPDDR4x a eMMC. [pokračování článku]

Redmi Earbuds 3 Pro jsou nová sluchátka se 7 hodinami poslechu na jedno nabití

V rámci představení novinky Redmi 10 Prime firma uvedla i nová bezdrátová sluchátka Redmi Earbuds 3 Pro. U nich se snaží společnost zaujmout hlavně cenou, což se dotklo i samotné výbavy. Není tak divu, když zde není aktivní potlačení hluků. [pokračování článku]

Až 7 let bezpečnostních aktualizací? Německo se snaží o zavedení na úrovni EU

Pokud v dnešní době chcete mít dlouho podporované zařízení ze strany výrobce, musíte si jednoduše připlatit. Společnosti se postupně snaží prodloužit podporu na více než dva roky. Dokonce lze již nyní najít série mobilů, kde výrobce slibuje pět let bezpečnostních aktualizací. Za pomyslného krále se dá považovat Apple, ale už i takový Samsung začíná pomalinku nabízet takovou podporu, byť je omezena na pár zařízení. Německá federální vláda se ale nyní snaží prosadit delší dobu podpory. [pokračování článku]

