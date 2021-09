Celosvětové prodeje bezdrátových sluchátek vzrostly jen o 6,4 %

Zdá se, Ĺľe globálnĂ­ trh s bezdrátovĂ˝mi sluchátky (zkratka TWS) dosáhne svĂ©ho stropu, protoĹľe prodeje meziroÄŤnÄ› vzrostly o 6,4 %, coĹľ je nejnižší hodnota za poslednĂ­ tĹ™i roky. V ÄŤĂ­selnĂ©m vyjádĹ™enĂ­ dosáhl trh ve druhĂ©m ÄŤtvrtletĂ­ letošnĂ­ho roku na 58,3 mil. prodanĂ˝ch kusĹŻ.Â

CelosvÄ›tovĂ˝ trh s chytrĂ˝m osobnĂ­m audio zbožím celkovÄ› vzrostl o 4,7 %, prodáno bylo totiĹľ 99,8 mil. kusĹŻ. SamotnĂ˝ Apple, kterĂ˝ je lĂ­drem celĂ©ho trhu, zaznamenal svĹŻj vĹŻbec prvnĂ­ pokles. Prodeje AirPods klesly o 25,7 % a ve druhĂ©m ÄŤtvrtletĂ­ 2021 dosáhly na 15 mil. kusĹŻ.Â

Apple i ale i pĹ™esto udrĹľel vedoucĂ­ postavenĂ­ v TWS kategorii, ale pokles vedl k tomu, Ĺľe se trĹľnĂ­ podĂ­l spoleÄŤnosti snĂ­Ĺľil pod 30 %. Navzdory vzestupĹŻm a pádĹŻm je klĂ­ÄŤovĂ˝ vĂ˝hoda Applu jasná – má uĹľivatelskĂ˝ ekosystĂ©m, kterĂ©mu jsou uĹľivatelĂ© velmi vÄ›rnĂ­. VydánĂ­ novĂ˝ch AirPods ve druhĂ© polovinÄ› roku tuto kategorii opÄ›t prodejnÄ› posĂ­lĂ­, ale rostoucĂ­ nasycenĂ­ trhu mĹŻĹľe bĂ˝t pĹ™ekážkou.Â

Xiaomi se umístilo na druhém místě, přeskočilo Samsung, a to díky 5,3 mil. prodaným kusů. Mezitím tržní podíl Skullcandy dosáhl rekordních 7%, což jej poprvé posunulo na čtvrté místo. Úspěch společnosti Skullcandy je přičítán jejímu agresivnímu zaměření na cenově dostupnou sestavu, jako jsou Dime, Jib a Sesh, která cílí na mladší demografické skupiny než Samsung nebo Apple.

