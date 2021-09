Zdroj: Dotekomanie.cz

WhatsApp představuje šifrování pro zálohy, má to ale své limity

WhatsApp se chlubí end-to-end šifrováním komunikací, což znamená, že zde není způsob pro třetí stranu, jak odposlouchávat komunikaci mezi uživateli. Bohužel samotné zálohy historie nebyly nikdy šifrovány, ale jen do jisté míry. Když dnes uděláte zálohu a necháte ji v cloudovém prostoru, tak o šifrování se stará cloudová služba. I tak mohou mít někteří uživatelé obavy, že právě provozovatel cloudu může nahlížet do této komunikace, nebo když se někdo dostane k účtu, tak si stáhne historii. To bude řešit novinka šifrující zálohy.

Šifrování záloh

WhatsApp vyvinul zcela nový systém end-to-end šifrování pro samotné zálohy. Využívá pokročilejší techniky, přičemž se nabízí dvě možnost zabezpečení. Jedna generuje náhodné číslo o délce 64 znaků, které budete potřebovat do dešifrování samotné zálohy. Druhá možnost nabízí vytvoření vlastního hesla. Je tedy na uživateli, jakou volbu zvolí.

WhatsApp přináší přesun historie z iOS na Android [aktualizováno]

Má to svá úskalí. Při volbě 64číselného klíče se nesmí stát, že ho ztratíte, jelikož byste se pak nedostali k zašifrovaným datům. Druhá možnost s vlastním heslem pak nabízí možnost vytvoření nového, respektive si ho resetovat. V takovém případě máte vždy příležitost se dostat k datům. To ale není vše. Samotné zálohy budou fungovat jen na zařízení, na kterém jste je vytvořili. Nelze tedy vytvořit zabezpečenou zálohu a přesunout ji na jiné zařízení.

Společnost jen představila novinku a dodala, že bude dostupná v horizontu týdnů. Kdy se tedy přesně dočkáme, není známo. Pravděpodobně se bude funkce šířit ve vlnách a může nějakou dobu trvat, než se dostane na vás. Zabezpečení záloh bude dostupná v aplikaci pro Android i iOS.

Může Facebook sledovat obsah soukromých zpráv ve službě WhatsApp? Podle posledních zpráv pouze omezeně.



Domů » Články » WhatsApp představuje šifrování pro zálohy, má to ale své limity

reklama reklama