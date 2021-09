Obchodování s akciemi a měnou pro začátečníky. Začátečníci: Co potřebujete vědět? [sponzorovaný článek]

Zdroj: Crypton Broker

Máte úspory, které hodláte investovat? Neustále hledáte a rozhodujete se, který způsob investování je nejlepší? Napadají vás možná investice typu koupit nemovitost, pozemek, ale možná i bitcoin nezní špatně. No a co třeba akcie, nebo klasická měna? Pokud máte pocit, že se jedná o náročné investice, které vyžadují opravdu velké finanční úspory, tak zde se dozvíte, že to není zcela pravda a že i začátečník s menším kapitálem se může pustit do tohoto druhu investování.

Co udělat na začátku?

Nejprve je dobré se rozhodnout, do čeho by vás nejvíce zajímalo investovat, akcie, měna, kryptoměna atd. Pokud máte v tomto jasno, máte první úspěch. Pokud vás zajímají akcie, je dobré sledovat jaké jsou akcie kurzy a na základě toho se rozhodnout, do jaké konkrétní akcie budete investovat.

Akcie zaberou nějaký ten čas, ale rozhodně mají výhodu v tom, že jsou akcie online a můžete tak své investice provádět z pohodlí domova. Důležité je si najít vhodného brokera, který vám bude nápomocný na vaší cestě ve světě akcií. Také si rozmyslete, jakou částku chcete investovat. Obvykle se doporučuje investice rozdělit na více ,,míst”. Kromě akcií tím mohou být i zmíněné měny.

Investice do měny, neznamenají pouze bitcoin

Pokud se rozhodnete vložit své peníze do měn, neznamená to, že se jedná o investování pouze do populárních kryptoměn. Investovat lze do klasických měn jako je euro, dolar a další. Pro začátečníka by to mohl být snazší způsob jak začít s investicemi. Je nutné se rozhodnout, do jakého měnového páru budete investovat. Obvykle se jedná o pár EUR/USD, ale samozřejmě lze zvolit i jiné měny.

Následně si hlídáte jejich pohyb, abyste věděli, kdy je dobré další měny nakoupit, kdy naopak prodat. Důležité je vědět, že někdy můžete vydělat i na propadu měny.

Využívejte mobilní platformy

I pro začátečníky může být velmi zajímavé využívání mobilních aplikací. V případě obchodování by vás mohly zajímat mt4 a platforma mt5. Jedná se o mobilní aplikace meta trader, které vám pomohou připojit se na server brokera, kde získáte ceny, aktuální kvóty a mnoho dalších důležitých informací pro váš obchod. Můžete tam také analyzovat finanční trhy a využívat grafy. Tyto aplikace se pro vás mohou stát velkým pomocníkem.

Ať už se rozhodnete pro jakýkoliv druh obchodování, tak je nutné počítat s jistou časovou náročností. Věnovat tomu čas zejména na začátku podnikání. Získávat si neustále nové informace a učit se tak tvořit si vlastní strategie, které vás povedou k vysněnému úspěchu. Nezapomínejte také na možná rizika, která jsou součástí každého podnikání.

reklama reklama