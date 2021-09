Seznam pracuje průběžně na svých službách, přičemž nejvíce pozornosti se dostává produktu Mapy.cz. Ostatně mobilní aplikace aspoň jednou za měsíc dostane nějakou funkci. Někdy se jedná o drobnost, někdy o zásadní funkci pro budoucí rozvoj. Dnes zde máme podstatnou novinku.

Mapy.cz zjednodušují zadávání adres

Aplikace Mapy.cz dostává profily pro uživatele. Zatím se jedná jen o jednoduchý přehled míst, tras, aktivit a také vložených fotografií. Nechybí nějaké tipy, historie a samozřejmě profilová fotografie. Jde ale teprve o začátek a zavedení nové části aplikace.

Již nyní se pracuje také na možnosti zobrazení hodnocení, která uživatel udělil. Zřejmě je půjde editovat nebo nějak upravovat. Produktový manažer pro Mapy.cz nastiňuje, že služba chce cílit i na sociální aspekt. Dá se říci, že v této oblasti následuje hlavního rivala Google a jeho službu Google Mapy, kde jsou prvky sociální sítě již nějakou dobu.

„Stavíme profil našich uživatelů tak, aby měli vše dostupné na jednom místě. Dnes už jsou k dispozici na webu Místa a trasy, Aktivity a Fotografie. Brzy nasadíme i všechny jejich hodnocení. To celé se pak zanedlouho dostaví i do aplikace, kde jsou zatím jen Místa a trasy a Aktivity. Uživatelský profil je pro nás důležitý, protože motivuje uživatele k další práci s Mapy.cz. Také tím chceme podpořit důvěryhodnost hodnocení a obecně zviditelnit naše opravdové fandy, kteří Mapami žijí a přispívají do nich,“ říká Jakub Faifer, produktový manažer Mapy.cz.