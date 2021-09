Zdroj: Oukitel.com

Po dvou měsíční odmlce se opět hlásí o slovo společnost Oukitel, která do produktové řady C zařazuje čerstvou mobilní novinku C25. Údajně by se mělo jednat o přímého nástupce telefonu C23 Pro. Ten ovšem v přímém srovnání nemá příliš daleko od současného modelu. Čínský výrobce kupříkladu vyměnil dodavatele procesoru a minimálně poupravil designové zpracování.

Přírůstek do počtu

Vpředu je připraven 6,52palcový panel s rozlišením 1 660 x 720 pixelů a 8megapixelová selfie kamerka v obyčejném „Waterdrop“ výřezu. Vnitřní šasi zabírá základní čtyřjádrový procesor Tiger T310 od Unisoc po boku 4GB operační paměti RAM nebo 32GB interního úložiště. Ke všemu nechybí ani slot pro až 256GB paměťovou microSD kartu. Nenáročný hardware ve spojení s 5 000mAh baterií jistě zaručí nadprůměrnou výdrž.

Sestava zadních fotoaparátů byla poskládána z hlavního 13MPx, hloubkového 0,3MPx a doplňkového 0,3MPx snímače s AI technologií. Přímo pod LED bleskem je překvapivě i skener otisků prstů. Uživatelským prostředím doprovodí operační systém Android 11. Výbavu uzavírá USB-C port, podpora 10W nabíjení, funkce dual-SIM či technologie NFC pro bezkontaktní placení. Nakonec jen v první den prodeje 13. září vyjde na 80 dolarů (tj. cca 1 720 Kč), následně cena vzroste k 170 dolarům u obou barevných provedení (černé, zelené).

Zdroje: gizmochina.com, oukitel.com, aliexpress.com



Domů » Články » Oukitel C25 potěší jen nenáročné uživatele

reklama reklama