Apple zve na událost, spekuluje se o nových iPhonech

Druhá polovina roku zpravidla patří novinkám od velkých společností v oblasti smartphonů. Letos se bude jednat o opravdový souboj velikánů. Netrpělivě očekáváme nové modely od Googlu, který ostatně potvrdil design a některé specifikace. Po mnoha letech se dočkáme značného posunu po mnoha stránkách. Mnozí ale čekají na nové iPhony. Apple právě zveřejnil pozvánku a možná je na čase se těšit a začít šetřit.

Již příští měsíc

Apple nenechává mnoho vodítek a ani přímo neuvede, co se chystá. Pouze zveřejnil informaci, že bude pořádat oficiální událost, která bude streamovaná na internet. Konkrétně se se vše odehraje již 14. října.

Pokud přejdete na webovou stránku události na svém iPhonu, můžete klepnutím na logo spustit Apple Safari AR. Uvidíte pak pohybující se logo v reálném světě. Pokud se k logu přiblížíte, dostanete se do vnitra jablíčka, ve kterém uvidíte datum události.

Jednoduše otevřete web události na ‌iPhone‌ nebo iPadu a klepnutím vpravo na logo otevřete AR verzi. Grafika, kterou Apple pro událost používá, odráží zářící obrys loga Apple. Společnost často pro své události vytváří grafické Easter Eggs, přičemž tohle jistě patří mezi ty nejlepší.

Akce bude probíhat 14. října a zaměří se s největší pravděpodobností na iPhone 13, Apple Watch Series 7 a případně AirPods 3. V příštích měsících pak očekáváme nástup iPadů, AirPodů a MacBooků Pro.

Co konkrétně lze očekávat na letošní Keynote

V první řadě očekáváme příchod vlajkové řady iPhone 13. Pravděpodobně se dočkáme 5,4palcového iPhone 13 mini, 6,1palcového iPhone 13, 6,1palcového iPhone 13 Pro a 6,7palcového iPhone 13 Pro Max.

Obecně bude design zachován, očekáváme jen změny v oblasti výřezu displeje. Fotoaparát také dojde k určitému vylepšení, přičemž Apple přinese do celé řady optickou stabilizaci obrazu s posunem senzoru, a představí také lepší ultra-širokoúhlý fotoaparát pro modely Pro a zdokonalí fotoaparáty iPhone 13 Pro, aby se model dostal na stejnou úroveň jako Pro Max. Procesor A15, podpora 5G sítí a 120Hz ProMotion displej jsou dalšími očekávanými specifikacemi.

Pokud jde o Apple Watch Series 7, očekáváme první přepracování designu, kterého jsme se nedočkali několik let. Nové Apple Watch by mohly mít plochý design, který lépe odpovídá modelům ‌iPhone 12‌, a mohly by být tenčí s větším dostupným zobrazovacím prostorem. Nová technika laminování přiblíží displej k přednímu krytu a očekává se, že se velikost zvýší na 41 mm a 45 mm, z původních 40 mm do 44 mm. Očekává se rychlejší čip S7 a mohla by být větší baterie, naopak nové zdravotní funkce nečekejte.

AirPods 3 pak budou vycházet z designu AirPods Pro, přičemž k dispozici budou také silikonové špunty.

