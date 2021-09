Google Asistent v hledáčku Evropské komise

Zdroj: Google

Google se postupně propracoval do pozice hlavní společnosti v mnoha oblastech, například ve vyhledávání, některých službách a podobně. To se zpravidla nelíbí kontrolním úřadům. V EU již dostal několik pokut za praktiky omezující konkurenci, ale je spíše otázkou, jestli nějaký orgán může mluvit do toho, co dodává ve vlastním systému. Na druhou stranu nutil firmy používat vlastní služby zřejmě s cílem omezení konkurence. Nyní si Evropská komise chce posvítit na chytrého asistenta.

Asistent jako nutná součást?

Dle dostupných informací se evropské úřady dotázaly několika subjektů na to, jestli jsou nuceni používat asistenta od Googlu na zařízeních se systémem Android. Samotné vyšetřování údajně začalo na základě stížnosti vynucování exkluzivity ze strany Googlu. Do jisté míry tyto praktiky používá vyhledávací gigant v rámci GMS licence. Ta ve své podstatě uvádí, že pokud chce výrobce v mobilu s Androidem používat Obchod Play, musí integrovat některé služby a aplikace.

Google se vůči tomuto ohrazuje tvrzením, že společnosti si mohou instalovat a používat jakékoliv asistenty. Příkladem může být Samsung, který na svých zařízeních používá svého vlastního asistenta Bixby. Možná samotná stížnost souvisí s novinkou v Androidu 12, kde se sjednocuje vyvolání asistenta dlouhým podržením tlačítka pro vypínání, což bude dostupně na každém zařízení s touto verzí.

Evropská komise odmítla cokoliv komentovat, ale dle informací bude základní zpráva hotova v první polovině příštího roku. I kdyby EU vyhodnotila jednání Googlu jako nelegální, tak samotné rozhodnutí nenabídne asi nějaký výsledek, když trh s asistenty je značně omezen. Pomyslným konkurentem pro Google je jen Amazon s asistentkou Alexa. Siri se asi nikdy nedostane dobrovolně na Android a Cortana od Microsoftu se spíše stáhla z mobilních telefonů.

Zdroj: xda-developers.com



