Redmi Earbuds 3 Pro jsou nová sluchátka se 7 hodinami poslechu na jedno nabití

Redmi Earbuds 3 Pro; Zdroj: Redmi

V rámci představení novinky Redmi 10 Prime firma uvedla i nová bezdrátová sluchátka Redmi Earbuds 3 Pro. U nich se snaží společnost zaujmout hlavně cenou, což se dotklo i samotné výbavy. Není tak divu, když zde není aktivní potlačení hluků.

AĹľ 7 hodin poslechu

Sluchátka Redmi Earbuds 3 Pro nabízí konektivitu Bluetooth 5.2 a disponují chipsetem QCC3040 od Qualcommu. Díky tomu je zde technologie aptX Adaptive, která nabízí poměrně dobrou kvalitu zvuků a nižší zpoždění. Zatím si budeme muset počkat na první recenzi, ale asi budou vhodná i pro sledování filmů a videí bez výrazného zpoždění.

Každé sluchátko váží 4,6 gramů a samotná krabička 52 gramů. Ta obsahuje baterii o kapacitě 600 mAh, což by mělo vystačovat na 30 hodin poslechu celkově. Sluchátka mají baterie o kapacitách 43 mAh. Dle technických specifikací si tak uživatel užije 7 hodin nepřetržitého poslechu bez nutnosti nabíjení v krabičce. Sluchátka disponují certifikací IPX4, takže by neměl vadit déšť a pot. Nabíjení zde obstarává USB C konektor, bezdrátová technologie nebyla použita kvůli snížení ceny.

Redmi Earbuds 3 Pro mají nastavenou cenu v přepočtu přibližně 880 Kč. Nyní si musíme počkat, jestli dojde k uvedení v Evropě případně i v České republice, ale odhadujeme, že se k nám nějakou cestou dostanou.

Zdroj: fonearena.com



