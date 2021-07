Zdroj: Qualcomm

To nej z uplynulého týdne #27 – letní akce operátorů, Jelly Bean a Qualcomm mobil

Virtuál ČEZ představuje nové tarify a balíčky

Za poslední dobu mobilní i virtuální operátoři představili letní akce, ale také došlo na úpravu tarifů a balíčků. Zřejmě je aktuálně sezóna na tyto změny a máme zde dalšího virtuálního operátora, který představuje nové tarify. Konkrétně jde o virtuála ČEZ, přičemž ruší svůj původní nulový tarif, kde jste platili jen za balíček z oblasti volání, sms a dat. [pokračování článku]

Neomezené volání a data do konce prázdnin jen za 304 Kč měsíčně?

V poslední době se nám skutečně roztrhl pytel s nabídkami o mobilních i virtuálních operátorů. Tentokrát zde máme poněkud atypickou nabídku, která vypadá velmi lákavě, byť jen na omezenou dobu. [pokračování článku]

Firefox Lite končí, náhrada se neplánuje

Společnost Mozilla má na svém kontě mnoho projektů a dokonce jednoho času zde byly ambice na vytvoření konkurence pro Android a iOS. Nejvíce se společnosti ale daří s webovým prohlížečem Firefox. Ten v roce 2017 dostal odlehčenou verzi, která měla uspořit data na zařízení i v rámci připojení k internetu. Aplikace ale končí. [pokračování článku]

Pozor na falešné digitální COVID pasy, začínají se množit

Hackeři a podvodníci se snaží využít každou příležitost k oklamání uživatelů. Další se jim naskytla prostřednictvím digitálních COVID pasů. První je zde jedna skupina podvodníků, která se snaží prodávat falešné COVID certifikáty. Kyberbezpečnostní společnost Check Point Software Technologies upozorňuje, že od března do května vzrostl počet prodejců falešných certifikátů o 500 %. Nabízí falešné potvrzení o očkování, absolvování testů a prodělání nemoci. Prodej pak probíhá nejčastěji na darknetu a také prostřednictvím aplikace Telegram. Prokázáním se takovým falešným potvrzením, tedy i digitálním certifikátem má pak dopad i na daného uživatele a hrozí mu sankce. [pokračování článku]

9 aplikací kradlo přístupové údaje k Facebooku

Oficiální obchody s aplikacemi mají jednoznačně výhodu v kontrolování obsahu, zejména před škodlivými softwarem. I tak jsou útočníci vždy napřed a podaří se jim vyvinout metodu, pomoci které obelstí kontrolní mechanismy. Po objevení ale dojde k vylepšení ochrany a hackeři musí pracovat na další metodě. Tentokrát se podařilo objevit devět aplikací, které kradly uživatelům přístupové údaje k jejich Facebook účtu. [pokračování článku]

Huawei Nova 8i oficiálně, láká na tenké rámečky a rychlé nabíjení

Huawei v poslední době již nepředstavuje tolik mobilních novinek jako v minulosti. Jednak za to mohou sankce ze strany USA, ale také nedostatečné kapacity po těchto změnách. Firma se již nechala slyšet, že se zaměří na software a služby. I tak se sem tam objeví nový mobilní telefon. Dnes zde máme Huawei Nova 8i. [pokračování článku]

OnePlus omezuje výkon pro některé aplikace

OnePlus přišlo na trh s mobily, které nesly označení „zabijáci vlajkových lodí“. Tento slogan firma už nějakou dobu nepoužívá, zejména se změnou strategie, kdy jsme se dočkali vyšších cen, lepších specifikací a také rozšíření portfolia. Vždy se ale firma chlubila značnou optimalizací nadstavby OxygenOS a také vyladěným hardwarem. Ukazuje se, že společnost záměrně omezuje výkon svých top modelů u některých aplikací. [pokračování článku]

Google Opinion Rewards získává podporu pro Česko

V roce 2013 Google představil speciální aplikaci, která se jmenuje Google Opinion Rewards. Jejím cílem je získávat informace od uživatelů prostřednictvím dotazníků. Po vyplnění profilu jste se mohli zapojit a hlavně získat odměny. Do této chvíle aplikace fungovala ve 29 zemích po celém světě a ani jsme nedoufali, že by jednou nabídla vše v Česku. To se ale mění. [pokračování článku]

Nintendo překvapivě představilo Nintendo Switch OLED Model

Za poslední dva roky jsme byli svědky celé řady spekulací souvisejících s „Pro“ modelem populární hybridní konzole Nintendo Switch. V letošním roce se těchto spekulací objevilo asi nejvíce, takže bylo velmi pravděpodobné, že právě letos bude tato novinka představena. [pokračování článku]

SAZKAmobil představuje Datové léto

Již jsme zde měli speciální letní akce od virtuálního operátora MOBIL.CZ, OpenCall nebo lákavou nabídku od T-Mobile, kde se nabízí neomezené internetové připojení. Nyní se přidává se svou speciální akcí na léto i virtuální operátor SAZKAmobil, byť nabídka není tak lákavá jako od zmíněného T-Mobile. [pokračování článku]

Qualcomm představil smartphone ve spolupráci s Asusem

Poměrně nedávno se objevily informace, že by Qualcomm mohl uvést první mobilní telefon ve spolupráci s Asusem. Dnes jsme se konečně dočkali uvedení novinky, která nese divné označení Smartphone for Snapdragon Insiders. [pokračování článku]

Virtuál Odorik snižuje ceny datových balíčků

Někteří mobilní i virtuální operátoři představili speciální akce na léto, ale také jsme zde měli úpravy cen natrvalo. Například virtuální operátor ČEZ pozměnil celou svou nabídku, kde hlavně šlo o snížení datových balíčků. Fayn také snížil ceny dat. Vodafone naopak upravil svůj základní datový balíček. Dnes zde máme změny u virtuála Odorik. [pokračování článku]

MatePad 11 přichází s 120Hz displejem a HarmonyOS 2

Společnost Huawei představila svůj nový MatePad 11, který tak doplní již představené modely MatePad Pro 12.6 a MatePad Pro 10.8. MatePad 11 je vybaven 10,5palcovým WQXGA LCD displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz. Panel podporuje stylus M-Pencel druhé generace, který nabízí 4 096 úrovní citlivosti tlaku a 2ms latenci. [pokračování článku]

Apple vs. Čína? Došlo k zablokování TikToku a QQ

Apple úspěšně porazil pokus společnosti TikTok a dalších firem obejít App Tracking Transparency na čínském trhu. Čínští technologičtí giganti zřejmě věřili, že Apple by se nikdy neodvážil blokovat populární aplikace, jako je právě TikTok a QQ. Očividně se spletli. [pokračování článku]

Chrome pro Android testuje užitečnou vychytávku pro vyhledávání

Google každou chvíli testuje nějakou funkci ve webovém prohlížeči Chrome. Nedávno jsme vás informovali o zkratkách u adresního řádku, což může být drobná funkce vylepšující uživatelské ovládání. Nyní zde máme ale novou experimentální funkci, která by se mohla stát jedním z nejlepších vylepšení za poslední dobu. [pokračování článku]

Google končí podporu pro Android Jelly Bean

Android Jelly Bean, tedy verze 4.1 až 4.3, byl uveden v roce 2013 a dlouho se těšil dobrého zastoupení na trhu se smartphony. Je to ostatně devět let, ale až nyní klesl počet zařízení s tímto systémem pod 1 %. To má své následky. [pokračování článku]

Google se údajně snažil o ukončení Galaxy Store

Systém Android je open-source, tedy jsou k dispozici zdrojové kódy. Díky tomu si může kdokoliv vytvořit svou vlastní verzi. Toho například využil Amazon a nedávno ve své podstatě i Huawei při budování prvních verzí systému HarmonyOS. Pokud ale chce výrobce mobilů Android se vším všudy, tedy i s Google službami a aplikacemi, tak musí splňovat podmínky. Ty například stanovují, že musí být obsažen Obchod Play, centrum pro aplikace a multimediální obsah. [pokračování článku]

