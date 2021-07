MatePad 11 přichází s 120Hz displejem a HarmonyOS 2

Společnost Huawei představila svůj nový MatePad 11, který tak doplní již představené modely MatePad Pro 12.6 a MatePad Pro 10.8. MatePad 11 je vybaven 10,5palcovým WQXGA LCD displejem s obnovovací frekvencí 120 Hz. Panel podporuje stylus M-Pencel druhé generace, který nabízí 4 096 úrovní citlivosti tlaku a 2ms latenci.

Srdcem nového tabletu je octa-core procesor Snapdragon 865, který byl vyroben za pomocí 7nanometrové výrobní technologie. Spolu s ním je k dispozici také Adreno 650, který se stará o grafický výkon. Pro dočasně spuštěné aplikace a dokumenty je připravena operační paměť s kapacitou 6 GB. V prodeji budou hned tři varianty lišící se ve velikosti vnitřního úložiště – 64/128/256 GB. V jakémkoliv případě však bude možné paměť rozšířit pomocí microSD karty až o 1 TB.

Tablet běží na novém operačním systému HarmonyOS 2 a připojit k němu můžete klávesnici i myš. Díky tomu bude jednodušší správa videí na cestách a správa dalších náročnějších PC úkolů. Zadní strana tabletu je vybavena 13megapixelovým fotoaparátem s automatickým zaostřováním a 8megapixelovým širokoúhlým fotoaparátem. Celkově zařízení nabízí čtyři reproduktory a 7 250mAh baterii s podporou 22,5W rychlého nabíjení.

Huawei MatePad 11 bude v prodeji v barvách Island Blue, Dark Lime a Frosty Silver, přičemž cena startuje na 385 dolarech a vyšplhat se může až na 509 dolarů. V současnosti jsou připraveny objednávky pro čínský trh.

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!