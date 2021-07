Nintendo překvapivě představilo Nintendo Switch OLED Model

Za poslední dva roky jsme byli svědky celé řady spekulací souvisejících s „Pro“ modelem populární hybridní konzole Nintendo Switch. V letošním roce se těchto spekulací objevilo asi nejvíce, takže bylo velmi pravděpodobné, že právě letos bude tato novinka představena.

Ukázalo se, že v podstatě očekávání nebyla správná ani špatná. Nintendo totiž představilo nový model Switch, oficiálně nazvaný Nintendo Switch OLED Model. Nejedná se však o model „Pro“, o kterém jsme psali v úvodu.

Nejviditelnější změnou pro tento model je samozřejmě implementace OLED panelu. Aktuální verze disponuje LCD displejem, který objektivně nabízí horší obraz. OLED panel je také fyzicky větší než na původním Switch – konkrétně se bavíme o 7palcovém displeji, oproti 6,2palcovému panelu.

Bohužel ale lepší displej s sebou nepřináší lepší rozlišení. Displej tak má výstup 720p samostatně a 1080p při připojení, stejně jako běžný Switch. Kapacita interního úložiště nově poskočila na 64 GB, což je dvakrát více než doposud. Má také vylepšený stojánek, který pokrývá celou zadní část konzoly, a má nastavitelné body. Nintendo uvedlo, že bylo výrazně zapracováno také na zvuku.

Součástí dokovací stanice je integrovaný ethernetový port. Dříve jste si tuto vlastnost museli dokoupit jako samostatné příslušenství. Model Nintendo Switch OLED bude uveden na trh 8. října 2021. Prodávat se bude za 349 dolarů, což je o 50 dolarů více než u běžného Switche a o 150 dolarů více než v případě Switch Lite.

V prodeji bude s novou barevnou variantou bílá Joy-Con a odpovídajícím bílým dokem. K dispozici bude také model s klasickými barvami Neon Blue a Neon Red Joy-Con a černým dokem. Všechny aktuální hry Nintendo Switch a oficiální příslušenství (včetně Joy-Con) jsou kompatibilní s modelem Nintendo Switch OLED.

Zdroj: androidauthority.com

