Zdroj: Dotekomanie

V roce 2013 Google představil speciální aplikaci, která se jmenuje Google Opinion Rewards. Jejím cílem je získávat informace od uživatelů prostřednictvím dotazníků. Po vyplnění profilu jste se mohli zapojit a hlavně získat odměny. Do této chvíle aplikace fungovala ve 29 zemích po celém světě a ani jsme nedoufali, že by jednou nabídla vše v Česku. To se ale mění.

Google Opinion Rewards

Aplikace sbírající informace od uživatelů nově podporuje pět zemí, mezi kterými je právě i Česká republika. Hned pro začátek vyplníte profil, což je v podstatě jen několik položek, jako třeba pohlaví, věk, kde bydlíte (podle PSČ). Nic víc není potřeba. Samozřejmě se musíte přihlásit s vaším profilem.

Google Opinion Rewards následně čas od času zašle upozornění na nový průzkum, kterého se můžete nebo nemusíte zúčastnit. Nejzajímavější ale na plné podpoře pro Česko jsou odměny. Ty nejsou dostupné u každého průzkumu, ale za některé můžete získat peníze. Ty ale nelze vybrat. Můžete je využít právě v Obchodě Play k nákupu aplikací, her a dalšího obsahu, případně pro nákupy v aplikacích.

Aplikace je velmi jednoduchá a zvládne ji obsloužit každý. Pokud tedy chcete získat nějaké peníze navíc pro nákupy v Obchodě Play, jen za vyplnění dotazníku, doporučujeme ji.

Zdroj: androidpolice.com



Domů » Články » Google Opinion Rewards získává podporu pro Česko

reklama reklama