Apple vs. Čína? Došlo k zablokování TikToku a QQ

Apple úspěšně porazil pokus společnosti TikTok a dalších firem obejít App Tracking Transparency na čínském trhu. Čínští technologičtí giganti zřejmě věřili, že Apple by se nikdy neodvážil blokovat populární aplikace, jako je právě TikTok a QQ. Očividně se spletli.

Apple vs. Čína

Pokud ještě nevíte, Apple umožňuje vývojářům anonymně sledovat uživatele pomocí systému známého jako Identifier For Advertisers (IDFA). Inzerenti mohou díky tomu sledovat, že určitá osoba viděla reklamu na jeho produkt v konkrétní aplikaci a následně osoba navštívila jeho web.

Apple navrhl IDFA jako nástroj na ochranu soukromí, protože nezveřejňuje skutečnou identifikaci uživatele, je mu totiž přiřazen pouze jedinečný kód. Americký gigant si ale rychle uvědomil, že by měl jít ještě dále a nechat uživatele, aby si sami vybrali, zda vůbec chtějí být sledováni.

Díky App Tracking Transparency musí vývojáři získat od uživatele oprávnění k přístupu k IDFA. Pouze 4 % Američanů se rozhodnou pro sdílení a celosvětová míra přihlášení je pouze 12 %. Čínští technologičtí giganti tak doufali, že se App Tracking Transparency vyhnou přechodem na CAID: čínské reklamní ID. Pravidla společnosti Apple tento typ řešení výslovně zakazují, ale i přesto se firmy rozhodly pro hazard. Věřily totiž, že Apple nebude mít „koule“ zakázat nejpopulárnější aplikace. No a to se přesně stalo, Apple opravdu aplikace zakázal.

App Tracking Transparency v Číně

Financial Times uvádí, že CAID postavil Apple do velmi obtížné situace, protože jeho blokování by také mohlo obtěžovat čínskou vládu. Konzultant Eric Seufert uvedl, že tento krok umístil Apple do nemožné situace. Apple si tak bude muset vybrat mezi odmítnutím CAID, tím riskovat naštvaný Peking nebo přijetím trapného rozhodnutí, že nejlidnatější země světa holt hraje podle jiných pravidel.

CAID ale společnost dokázala zakázat, čímž zabránila používání tohoto řešení a zabil po něm jakoukoliv poptávku.

