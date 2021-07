Google končí podporu pro Android Jelly Bean

Autor: Přemysl Vaculík, Dotekomanie.cz

Android Jelly Bean, tedy verze 4.1 až 4.3, byl uveden v roce 2013 a dlouho se těšil dobrého zastoupení na trhu se smartphony. Je to ostatně devět let, ale až nyní klesl počet zařízení s tímto systémem pod 1 %. To má své následky.

Poslední sbohem pro Jelly Bean

Už v roce 2018 ukončil podporu pro tento systém webový prohlížeč Chrome. To byl více méně náznak, že se blíží konec pro tyto verze. Google sice již nevydává aktualizace a v podstatě se nestará o systém jako takový, ale stále svým způsobem dostával aktualizace prostřednictvím Google Play Služeb.

To se ale změní příští měsíc, jelikož Google oznámil, že v srpnu dojde k vydání Play Služeb ve verzi 21.30.99, což bude poslední aktualizace, která se dostane na smartphony a jiná zařízení s Android Jelly Bean. Tato změna bude mít dopad i na vývojáře, jelikož vytvoření aplikace pro tuto verzi bude o něco komplikovanější, zejména při aktualizaci SDK. Budou se tak setkávat s problémy. Vzhledem k nízkému zastoupení na trhu ale již vývojáři spíše nepodporují Android Jelly Bean. Nově budou moci cílit na API 19, tedy Android 4.4 KitKat.

Změna se dotkne i majitelů těchto posledních zařízení. Nové verze aplikací asi budou nestabilní, případně se bude objevovat více chyb. Bude to také upozornění pro uživatele, aby si spíše zakoupili novější zařízení.

