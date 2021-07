Virtuál Odorik snižuje ceny datových balíčků

Fotka od StockSnap z Pixabay

Někteří mobilní i virtuální operátoři představili speciální akce na léto, ale také jsme zde měli úpravy cen natrvalo. Například virtuální operátor ČEZ pozměnil celou svou nabídku, kde hlavně šlo o snížení datových balíčků. Fayn také snížil ceny dat. Vodafone naopak upravil svůj základní datový balíček. Dnes zde máme změny u virtuála Odorik.

I o více než o polovinu

U virtuála Odorik nejde jen o změnu cen. Došlo i na zrušení původního tarifu, kde 1 MB stál 0,69 Kč. Nově zde bude balíček do 150 MB, přičemž je účtován po 1 MB. Zde je jednorázový poplatek 9 Kč, přičemž každý 1 MB přijde na 0,59 Kč. V rámci EU je ale snížená cena na 0,1 Kč za 1 MB. V Česku je právě limit 150 MB, přičemž účtování je po 1 KB.

To by bylo k základnímu balíčku, který je tak trochu zvláštní. Co se týče ale ostatních datových balíčků, tak je situace podstatně jednodušší a snížení cen je podstatnější. Například nejvyšší balíček se dočkal snížení ceny z 690 Kč na 399 Kč, přičemž se nabízí 10 GB dat.

Změny datových balíčků

Datový balíček 150 MB původní cena 60 Kč nová cena 39 Kč

Datový balíček 300 MB původní cena 95 Kč nová cena 49 Kč

Datový balíček 600 MB původní cena 160 Kč nová cena 79 Kč

Datový balíček 1000 MB původní cena 220 Kč nová cena 99 Kč

Datový balíček 1500 MB původní cena 295 Kč nová cena 129 Kč

Datový balíček 2000 MB původní cena 320 Kč nová cena 169 Kč

Datový balíček 3000 MB původní cena 440 Kč nová cena 199 Kč

Datový balíček 10 GB původní cena 690 Kč nová cena 399 Kč



Největší balíček je stále dostupný jen pro u tarifu Velká data a navíc data nejsou dostupná v rámci roamingu. Nové ceny začnou platit od 1. srpna tohoto roku.

Připravit chceme i třicetidenní jednorázové balíčky 1G, 1,5G a 2 G vhodné především pro nepravidelné uživatele – např. pro pobyt na dovolené. Jejich ceny budou o něco vyšší než u měsíčních variant, ale data spotřebovaná v 1. zóně roamingu se nebudou strhávat z balíčku, ale budou k dispozici navíc zdarma k základnímu balíčku ve stejné výši jako je základní balíček. Tedy maximálně bude možné využít až dvojnásobek velikosti balíčku. (např. 1 GB v ČR + 1GB v roamingu) Přečerpání dat v 1. zóně roamingu nebude znamenat blokaci, ale účtování přijatelných 0,1 Kč/MB.

Zdroj: Tisková zpráva, via Operátoři v ČR



