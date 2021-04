Xperia 5 III; Zdroj: Sony

To nej z uplynulého týdne #15 – nové Xperie, problémy s WhatsApp a Car Thing

LG a Android 13 – zveřejněn seznam mobilů

Minulý týden společnost LG potvrdila, že některé současné mobily dostanou aktualizaci na Android 12 a dokonce Android 12. Nyní je firma přesnější a zveřejnila seznam zařízení, u který můžete očekávat aktualizace. V první řadě zde máme příslib aktualizací na Android 11: [pokračování článku]

Váš WhatsApp účet může být pozastaven útočníkem, a poměrně jednoduše

Zabezpečení aplikací a v podstatě jakéhokoliv účtu na internetu byste měli věnovat dostatek času. Pokud je k dispozici dvoufázové ověření, měli byste si ho aktivovat. Díky tomu budete se přihlašovat uživatelským jménem, heslem a pak dočasným heslem, které se mění každou chvíli. Je tak velmi nepravděpodobné, že by se někdo dostal jen tak vašemu účtu, byť by znal uživatelské jméno a heslo. Stále mu bude chybět jeden údaj. WhatsApp nabízí dvoufázové ověření a dokonce zabezpečení aplikace pomocí biometriky, ale je zde jiný problém. [pokračování článku]

Android začíná využívat jazyk Rust

V roce 2017 Google oficiálně zveřejnil, že aplikace pro Android mohou být psány v jazyce Kotlin, který má české kořeny. Dnes se jedná o upřednostňovaný jazyk a Java je spíše na druhém místě. Neočekáváme, že by se v tomto ohledu něco zásadního změnilo a pravděpodobně si počkáme roky na představení dalšího jazyku pro vývojáře. Google ale začíná na jiné úrovní používat jazyka Rust. [pokračování článku]

Samsung Galaxy Quantum2 je nový skoro top model

Samsung má ve své nabídce i unikátní modely, případně takové, které jsou určeny jen pro specifické trhy. Minulý rok byla například uvedena novinka Samsung Galaxy A Quantum. Dnes jsme se dočkali představení Samsung Galaxy Quantum2, což se dá považovat za nepřímého nástupce. I v tomto případě se nabízí kvantové šifrování. [pokračování článku]

TicWatch GTH jsou nové levnější hodinky

V poslední době společnost Mobvoi nepředstavila mnoho nových produktů. Skoro by se dalo říci, že se výrobce soustředil na aktualizaci starších modelů. Dnes zde máme ale novinku v podobě TicWatch GTH, což jsou spíše levnější chytré hodinky se zaměřením na monitorování některých parametrů. [pokračování článku]

Spotify představilo Car Thing, první zařízení do auta

Ačkoliv lze pozorovat v poslední době postupný vývoj systémů pro auta, zejména pak u Android Auto, tak stále se nejedná o nějak dostupnou technologii pro mnohé. Buď si musíte koupit nové rádio nebo jiné zařízení, které rozšíří možnosti automobilu, nebo si musíte koupit nové auta. Samozřejmě můžete zůstat u svého mobilního telefonu. I tak se společnost Spotify rozhodla představit Car Thing. [pokračování článku]

Digitální rovnováha získává varování pro chůzi

Součástí Androidu je nově i modul Digitální rovnováha, která má napomoci s používáním samotného smartphonu. Cílem je omezit závislost a případně navodit střídmé používání zařízení. Stále je celá funkcionalita ve vývoji a ještě není plně připravena. Google nově do Digitální rovnováhy přidává funkci pro ty, co ovládají mobil za chůze. [pokračování článku]

Sony představilo novinky Xperia 1 III a Xperia 5 III

Společnost Sony patří mezi matadory mobilního trhu. Dnes už nepředstavuje celou plejádu smartphonů a soustřeďuje se jen na několik modelů ročně. Se změnou uvnitř firmy jsme se dočkali lepší spolupráce s divizí Alpha u nejvybavenějších modelů, což můžeme potvrdit v našich recenzích. Nyní zde máme nástupce v podobě smartphonů Xperia 1 III a Xperia 5 III. [pokračování článku]

Xperia 10 III oficiálně, vylepšeno na správných místech

Sony se již omezilo na vydávání jen několika modelů, kterých se drží. Kromě top modelů zde máme například sérii Xperia 10, která standardně zapadá do střední třídy. Spekulovalo se, že by se letošní model mohl dočkat podpory 5G, což se potvrzuje. Je to hlavní chlouba nově představeného smartphonu Sony Xperia 10 III. [pokračování článku]

Moto E7i Power je novinka s voděodolností a s cenou 2599 Kč

Není to tak dávno, co Motorola představila nové modely v rámci série Moto G, kde se vyjímá smartphone G100 s velmi dobrými specifikacemi. Dnes zde máme další přírůstek Moto E7i Power, který zapadne do nejlevnější třídy. [pokračování článku]

TCL představuje smartphony TCL 20 Pro 5G, 20 L a 20 L+

Společnost TCL se snaží vystupovat na trhu se smartphony pod vlastní značkou, přičemž v minulosti vyráběla mobily pod označením Alcatel nebo BlackBerry. Dnes zde máme další přírůstky v rámci série TCL 20. Konkrétně jde o modely TCL 20 Pro 5G, TCL 20 L a TCL 20 L+. [pokračování článku]

Android získá podporu 360 Reality Audio

Společnosti se snaží nalákat zákazníky na nejrůznější technologie, které doplňují jejich produktů a díky nim se vybočují z běžné nabídky konkurence. Sony například nabízí u některých svých produktů 360 Reality Audio. Vypadá to, že právě tato technologie získá přímou podporu v Androidu. [pokračování článku]

DJI Air 2s oficiálně, chlubí se 1palcovým senzorem

V posledních letech se odehrál značný vývoj v oblasti dronů, a to i z pohledu legislativy. Sice dnes jen tak nemůžete vzít jakýkoliv na zaznamenání zajímavých záběrů, ale získání licence není takový problém. Pokud ale hledáte trochu vybavenější dron, možná by vám neměla uniknout dnešní novinka DJI Air 2s. [pokračování článku]

ZTE Axon 30 Ultra oficiálně, chlubí se třemi 64MPx foťáky

Když minulý rok společnost ZTE představila model ZTE Axon 20 5G, jednalo se tak trochu o revoluci, jelikož mobil uzmul prvenství v použití jedné technologie. Jednalo se o přední kameru ukrytou pod displejem. Bohužel kvalita snímků propadla v recenzích. Firma asi pracuje na zdokonalení, i proto ji asi nevidíme u dnešní novinky ZTE Axon 30 Ultra. [pokračování článku]

Nová verze Telegramu, v Obchodě Play ji nenajdete

Telegram se těší většímu zájmu, zejména díky změnám podmínek služby WhatsApp. Dokonce se plánují zpoplatněné funkce. Kromě standardní verze pro operační systémem, je zde také verze Telegram X, která slouží jako testovací hřiště pro vývojáře. Najdete zde nové funkci, animace a další vylepšení. Nově se ale nabízí i další verze. [pokračování článku]

WhatsApp funkcionalita se stává zranitelností

Za poslední roky lze pozorovat, že se čím dálo víc klade důraz na bezpečnost. S tím jsou spojeny i změny u aplikací, kde vývojáři musí jednoznačně informovat uživatele, jaké informace jsou používány a k jakým účelům. U komunikační služeb je celá problematika pod větším drobnohledem. Pokud chcete sdílet co nejméně soukromých informací s provozovatelem, nabízí se například Signal nebo Telegram. WhatsApp je v této oblasti spíše opakem. Jak se ukazuje, jedna z jeho funkcí se stává bezpečnostní hrozbou, respektive se dá zneužít. [pokračování článku]

Clubhouse konečně vyvíjí Android verzi

Pokud jste poslední půlrok žili úplně bez internetu, pravděpodobně vůbec nevíte, jaký „boom“ zažila aplikace Clubhouse. Ta vzala sociální média útokem a nabídla zážitek v podobě zvukového chatu, který dosud žádná aplikace nenabídla. [pokračování článku]

Jarní limitka se šesti aneb slušná porce dat za hubičku

Není to tak dávno, co virtuální operátor Kaktus nabízel speciální SIMku s takzvaným Božím balíčkem. Jednalo se o datový balíček se 6GB FUPem na cokoliv a neomezenou porcí dat na vybrané sociální sítě. Rovněž bylo možné tento balíček aktivovat po omezenou dobu i na stávajících SIM kartách. Nabídka byla velmi lákavá, jelikož si operátor za balíček účtoval pouze 200 Kč měsíčně. Navíc při takzvaných Dobíječkách bylo možné dosáhnout na cenu 100 Kč měsíčně za balíček. Nyní Kaktus přišel se stejnou nabídkou. [pokračování článku]

Amazon uvedl druhou generaci sluchátek Echo Buds. Nabídnou ANC a bezdrátové nabíjení.

Amazon uvedl druhou generaci špuntů do uší Echo Buds. První generace byla představena v roce 2019. Nové Echo Buds přicházejí s menší velikostí těla sluchátek a také s lepší technologií ANC. [pokračování článku]

