Android získá podporu 360 Reality Audio

Společnosti se snaží nalákat zákazníky na nejrůznější technologie, které doplňují jejich produktů a díky nim se vybočují z běžné nabídky konkurence. Sony například nabízí u některých svých produktů 360 Reality Audio. Vypadá to, že právě tato technologie získá přímou podporu v Androidu.

360 Reality Audio

U některých zařízení od Sony najdete 360 Reality Audio, což je obchodní název pro prostorový zvuk, který má navodit pocit poslechu zvuku, který nevychází jen z levého nebo pravého reproduktoru. Tato 360° prostorová technologie reprodukce zvuku je podporována například u některých služeb, jako třeba Tidal.

Zdrojové kódy v rámci Android Open Source Project naznačují, že právě Android získá přímou podporu pro 360 Reality Audio. Jednak by to znamenalo, že Sony nebude muset řešit přidávání této technologie do Androidu a také, že by si ji mohlo vyzkoušet více uživatelů.

Současně s podporou 360 Reality Audio je ve zdrojových kódech zmíněna podpora kodeku MPEG-H 3D, na kterém je 360 Reality Audio založeno. V tomto případě nepřidává podporu jen Google, na projektu spolupracuje přímo i společnost Sony.

Zatím je příliš brzy na nějaké závěry, ale je možné, že vše bude hotové ještě před vydáním nejnovější verze Androidu. Možná bude Google lákat na podporu 3D audia u nového systému. Je ale otázkou, jestli práce na této podpoře nebudou omezeny jen na některá zařízení.

