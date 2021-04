Jarní limitka se šesti aneb slušná porce dat za hubičku

Fotka od Anastasia Gepp z Pixabay

Není to tak dávno, co virtuální operátor Kaktus nabízel speciální SIMku s takzvaným Božím balíčkem. Jednalo se o datový balíček se 6GB FUPem na cokoliv a neomezenou porcí dat na vybrané sociální sítě. Rovněž bylo možné tento balíček aktivovat po omezenou dobu i na stávajících SIM kartách. Nabídka byla velmi lákavá, jelikož si operátor za balíček účtoval pouze 200 Kč měsíčně. Navíc při takzvaných Dobíječkách bylo možné dosáhnout na cenu 100 Kč měsíčně za balíček. Nyní Kaktus přišel se stejnou nabídkou.

Akce se opakuje

Ve čtvrtek vyšlo najevo, že Kaktus svou nabídku z konce minulého roku opakuje. Tentokrát operátor akci nazval Jarní limitka a tomu odpovídá i doba, do kdy lze SIMku s tímto balíčkem zakoupit nebo si jej aktivovat na stávajících SIM. Lze tak učinit do 31. května letošního roku. Není ovšem vyloučeno, že akce bude o pár dní prodloužena, poněvadž tomu tak posledně bylo.

Jak už nadpis článku napovídá, jde o 6GB balíček, jehož FUP lze využít na jakýkoliv datový provoz a navíc balíček obsahuje neomezenou porci dat na vybrané sociální sítě. Těmi jsou Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, Twitter a WhatsApp. Balíček je samoobnovující se a jeho cena je 200 Kč na 30 dní. Pokud budete koupi balíčku kombinovat s Dobíječkou, která standardně bývá dvakrát do měsíce, je možné se dostat na částku 100 Kč měsíčně. Jako velké plus lze vyzdvihnout i fakt, že nevyčerpaná data se přenášejí do dalšího období. To ovšem za předpokladu, že máte dostatečný kredit na obnovení balíčku pro další 30denní období.

Ovšem pozor. Pokud nebudete mít kredit na obnovení balíčku, balíček se uspí a pokud si kredit v blízké době nedobijete, můžete o balíček nenávratně přijít. Nepůjde totiž opětovně aktivovat. I proto je třeba dobré mít doma v záloze SIM s již předaktivovanou Jarní limitkou, která na kartě zůstává i po 31. květnu až do konce její platnosti. Kaktus naštěstí posílá upozorňující SMS s informací, že je potřeba kredit dobít, jinak o balíček přijdete.

Pro úplnost je dobré zmínit ceny za hovor a SMS. Volání vás v základu přijde na 2,50 Kč za minutu. Zde je potřeba zmínit, že Kaktus má účtování 1+1, tedy po vteřinách. Jedná se tak o nejférovější způsob účtování, kdy platíte pouze a jen za dobu, kterou skutečně provoláte. SMS vás pak vyjde na 1,50 Kč. Tady se žádné překvapení nekoná.

Závěrem

Na závěr je potřeba zmínit, že se jedná zřejmě o jednu z nejlepších datových nabídek na trhu, které jsou aktuálně k dostání. Legendární Datamánii od O2 se 100GB porcí dat za 300 Kč měsíčně konkurovat nemůže, ale tu již nejde více jak půl roku oficiálně pořídit. Navíc na rozdíl od Datamánie funguje u Kaktusího balíčku roaming, lze tedy SIMku využívat i v zahraničí.

Věřím, že již brzy se stanou takovéto balíčky standardní součástí nabídek operátorů a že budou časem i mnohem atraktivnější než nyní. Nicméně 6 GB dat na cokoliv + neomezená data na vybrané sociální sítě za 100 Kč měsíčně, je vzhledem ke zdejšímu specifickému trhu, slovníkem Kaktusu, boží nabídka.

Zdroj: twitter.com

reklama reklama