Samsung Galaxy Quantum2 je nový skoro top model

Galaxy Quantum2; Zdroj: Samsung

Samsung má ve své nabídce i unikátní modely, případně takové, které jsou určeny jen pro specifické trhy. Minulý rok byla například uvedena novinka Samsung Galaxy A Quantum. Dnes jsme se dočkali představení Samsung Galaxy Quantum2, což se dá považovat za nepřímého nástupce. I v tomto případě se nabízí kvantové šifrování.

Galaxy Quantum2

Hlavním prodejní specifikací modelu Samsung Galaxy Quantum2 je právě speciální čip QRNG, který slouží pro kvantové generování náhodných čísel, což slouží pro vylepšení šifrování zejména u plateb. Mobil míří primárně na domácí jihokorejský trh, ale předpokládá se, že varianta tohoto modelu se dostane na globální trh pod označením Galaxy A82, pravděpodobně bez QRNG a možná s jiným procesorem.

Novinka je vybavena již starším ale stále dobrým procesorem Snapdragon 855 Plus. Dále se nabízí model pro sítě páté generace. Tak trochu mobil míří do kategorie top modelů, ale z dnešního pohledu spíše zapadne do vyšší střední třídy. Nechybí mu například odolnost vůči vodě a prachu.

O energii se zde stará baterie o kapacitě 4500 mAh a je podporováno 25W nabíjení. Pro fotografické účely hlavně poslouží 64MPx foťák s optickou stabilizací obrazu. Druhý je pro ultra širokoúhlé snímání a třetí je spíše jako doplňkový snímač.

Samsung Galaxy A72 – zaostřeno na fotoaparát [recenze]

Displej v tomto případě má úhlopříčku 6,7 palců a jedná se o AMOLED panel. Samsung v tomto případě použil Quad HD+ rozlišení, což je hodně netradiční na tuto třídu. Kromě toho zvládne s rozlišením Full HD+ i 120 snímků za sekundu.

Specifikace

displej: 6,7 palců, 3200 x 1440 pixelů (Quad HD+), AMOLED, 120 Hz, až 1300 nitů

procesor: Snapdragon 855 Plus

6GB LPDDR4x RAM

úložiště: 128 GB (UFS 3.0) + microSD

Android 11 + One UI 3.1

Foťáky: zadní – 64 MPx, OIS, f/1.8 12 MPx, 120°, f/2.2 5 MPx, hloubka ostrosti, f/2.4 přední – 10 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů v displeji

IP67

rozměry: 161,9 x 73,8 x 8,1 mm, 176 gramů

5G SA / NSA, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth 5, GPS with GLONASS, NFC

baterie: 4500 mAh + 25W nabíjení

Zdroje: fonearena.com, gsmarena.com



Domů » Články » Samsung Galaxy Quantum2 je nový skoro top model

reklama reklama