Xperia 10 III oficiálně, vylepšeno na správných místech

Sony se již omezilo na vydávání jen několika modelů, kterých se drží. Kromě top modelů zde máme například sérii Xperia 10, která standardně zapadá do střední třídy. Spekulovalo se, že by se letošní model mohl dočkat podpory 5G, což se potvrzuje. Je to hlavní chlouba nově představeného smartphonu Sony Xperia 10 III.

Pokud bychom přímo srovnávali s loňským modelem Xperia 10 II, tak je zde vidět celkem slušný posun ve specifikacích. Například kapacita baterie poskočila z 3600 mAh na rovných 4500 mAh, což je velmi dobré vylepšení, ale má se opodstatnění. Právě možnost připojení na sítě páté generace je energeticky náročnější, ale vzhledem k rozšířenosti 5G v Česku, budete po většinu času stejně na LTE. Ve výsledku mobil vydrží pravděpodobně déle na jedno nabití.

S podporou 5G musel být použit i novější procesor. Sony integrovalo poměrně nový Snapdragon 690, který nabízí dostatek výkonu. Jen je škoda, že firma nesáhla po nějakém modelu ze série Snapdragon 700. O zobrazení se stará 6palcový panel s Full HD+ rozlišením, přičemž se jedná o OLED panel s poměrem stran 21:9. Podporuje HDR obsah a pro ochranu bylo použito sklo Corning Gorilla Glass 6.

Xperia 10 III stále podporuje 3.5mm konektor pro sluchátka. Sony podpořilo zvuk technologií DSEE Ultimate, která má dle firmy nabízet skoro stejnou kvalitu zvuku jako High-Resolution Audio. V případě foťáků se nabízí poměrně standardní trojice širokoúhlého (27mm), ultra širokoúhlého (16mm) a teleobjektivu (55mm).

Hlavní foťák má clonové číslo f/1.8, což je určitý posun oproti minulému modelu. Slibuje zachycení většího množství světla, zejména pak za zhoršených světelných podmínek. Xperia 10 III si poradí se 4K videem, rychlofocením a nově nabízí detekci zvířat pro lepší zachycení domácích mazlíčků. Sony ponechalo i odolnost vůči vodě a prachu, což zaručuje certifikace IP68/65.

Xperia 10 III přijde v černé, modré a bílé barvě přibližně před začátkem léta. Na detaily si budeme muset počkat, ale soudě obsažení podpory 5G, která obnáší i integraci nových antén, dá se předpokládat, že cena bude o něco vyšší než u loňského modelu.

