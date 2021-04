Clubhouse konečně vyvíjí Android verzi

Pokud jste poslední půlrok žili úplně bez internetu, pravděpodobně vůbec nevíte, jaký „boom“ zažila aplikace Clubhouse. Ta vzala sociální média útokem a nabídla zážitek v podobě zvukového chatu, který dosud žádná aplikace nenabídla.

Problém je ale v tom, že až dosud byl Clubhouse k dispozici pouze pro iOS. Pro některé mohla služba působit podobně exkluzivně, jako před lety Instagram, faktem ale je, že jí to spíše ublížilo. Navíc se do služby nedostanete jinak než přes pozvánku od jiného uživatele.

Jako obvykle chtějí i uživatelé Androidu paritu aplikací mezi oběma platformami. Otázkou ale je, kdy se oficiálního zástupce na Google platformě dočkáme. Nedávno jeden z hlavních vývojářů aplikace sdílel několik screenshotů. Na prvním snímku můžete vidět, že se popis u profilu změnil z „Odesláno z mého iPhonu“ na „Odesláno z mého Pixelu“.

To je dostačující důkaz o tom, že se Android verze skutečně vyvíjí. Hrubý odhad vydání je stanoven na květen 2021. Zdá se také, že na verzi pracují dva vývojáři. Ačkoliv měla iOS aplikace velkou popularitu, vývojáři chtějí mít 100% jistotu, že stejný uživatelský zážitek bude i na Androidu.

Zdroj: phandroid.com

