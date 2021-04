Moto E7i Power je novinka s voděodolností a s cenou 2599 Kč

Moto E7i Power; Zdroj: Motorola

Není to tak dávno, co Motorola představila nové modely v rámci série Moto G, kde se vyjímá smartphone G100 s velmi dobrými specifikacemi. Dnes zde máme další přírůstek Moto E7i Power, který zapadne do nejlevnější třídy.

Levný a s voděodolností

Sice zde máme nový model a nový název, ale jde zde vidět podobnost s již uvedeným mobilem Moto E7 Plus. Z pohledu specifikací jsou si oba modely velmi podobné, ale po designové stránce jde vidět značný rozdíl, zejména na zadní straně u rozmístění foťáků.

Displej stále nabízí pouze HD+ rozlišení. Baterie je stejná, tedy s kapacitou 5000 mAh a podporou 10W nabíjení. Prvním rozdílem je použití novějšího konektoru USB C. Kde se ale šetřilo, tak jsou právě foťáky. Přední má nižší rozlišení a na zadní straně již nenajdeme 48MPx snímač. Je zde použit 13MPx senzor. Dále došlo na výměnu procesoru. Zřejmě kvůli úspoře došlo na použití UNISOC SC9863A s osmi jádry.

Čtečka otisků prstů je dnes již samozřejmostí, ale odolnost vůči vodě se jen tak nevidí u mobilu v této třídě. Moto E7i Power má konkrétně certifikaci IP52, takže to není na ponoření do vody, ale takový silný déšť nemusí vůbec vadit. Dle oficiálních specifikací mobil nedisponuje NFC technologií, takže s ním nezaplatíte v obchodech.

Specifikace Moto E7i Power

displej: 6,5 palců, HD+, LCD

procesor: UNISOC SC9863A, 8 jader, 1,6 GHz

2GB RAM

úložiště: 32 GB + microSD

Hybrid Dual SIM (nano + nano / microSD)

Android 10 Go

Foťáky: zadní – 13 MPx, f/2.0 2 MPx, hloubka ostrosti přední – 5 MPx, f/2.2

čtečka otisků prstů

IP52

3.5mm jack

rozměry: 165,06 x 75,86 x 9,2 mm, 200 gramů

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 n (2.4GHz), Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS + Galileo, USB C

baterie: 5000 mAh + 10W

Moto E7i Power se začíná prodávat právě dnes za doporučenou cenu 2599 Kč. V tuto chvíli bude u nás jen jedna varianta, co se týče výbavy. Zájemci si mohou vybrat ze dvou barev.

