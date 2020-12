To nej z uplynulého týdne #48 – Android Auto, 888, Street View

Nové tarify od O2 pro předplacenky, nyní ve jménu dat

Mobilní operátor O2 před nějakým časem představil projekt Datamanie, kde se budou objevovat nejrůznější nabídky, které budou časově omezeny. Vše odstartoval 100 GB za 300 Kč. Následně jsme se dočkali chudších nabídek, přičemž ta poslední moc nenadchla. Od 1. prosince startuje další akce. [pokračování článku]

Sony a Android 11 – mobily s přislíbenou aktualizací

Google sice vydal Android 11 před nějakou dobou, ale zatím jsme se nedočkali nějakého závodu, kdo bude mít nejvíce mobilů s novou verzi mobilního operačního systému. Některé firmy zatím testují beta verze, jiné slibují, která zařízení dostanou aktualizaci a některé mlčí. Xiaomi už začalo aktualizovat, ale zatím se vše týká jen mobilů na asijském, respektive čínském trhu. Nějakou chvíli potrvá, než se dostane nová verze na evropské mobily. Nyní zde máme Sony, které zveřejnilo svůj plán aktualizací. [pokračování článku]

Nový datový balíček za 200 Kč stojí za pozornost

Najít dnes na trhu zajímavý datový tarif je stále komplikované. Sice se nabízejí tarify s neomezenými daty, ale jejich ceny jsou stále poměrně vysoké a nedostupné pro jednotlivce. Pokud vám ale jde o přiměřený datový balíček za nízkou cenu, tak virtuální operátor Kaktus má nyní nabídku, která by vás mohla zaujmout. [pokračování článku]

Z Google Map se stává sociální síť, přibývají nové funkce

Google Mapy cílí na komunitu, kterou vybízí k hodnocení, objevování a také na vytváření obsahu. Dokonce se zde objevují některé sociální prvky, jako je například sledování uživatele, díky čemuž se můžete dozvědět více o jeho objevech a recenzích. Také se nabízí chat s firmami pro vylepšení propojení a snadnější komunikaci. Nyní zde máme další várku, které ze služby Google Mapy vytvářejí novodobou a specifickou sociální síť. [pokračování článku]

Evropský parlament odhlasoval povinné značení opravitelnosti

Evropský parlament podpořil konečné spotřebitele v souvislosti oprav spotřební elektroniky, kterou je mnohdy lepší nahradit novým výrobkem, než s ním zajít do nejbližšího servisu. Úspěšným hlasováním prošlo usnesení ukládající výrobcům uvádět životnost nebo opravitelnost v momentě jeho zakoupení, čehož se rovnou chytly dva státy z Evropské unie. Konkrétně Rakousko a Francie jde naproti těmto krokům již od začátku příštího roku. [pokračování článku]

DoKapsy od ČSOB nově dostupná pro všechny

Ještě před nějakou dobou se snažila snad každá banka o vylepšení své aplikace o bezkontaktní způsob, ale nakonec došlo k přechodu na rozšířenější a unifikovanější služby jako Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay a Fitbit Pay. Bnka ČSOB v návaznosti na změny změnila svou strategii a uvedla aplikaci DoKapsy. Ta byla určena jen pro klienty ČSOB, ale nově se otevírá pro všechny. [pokračování článku]

Snapdragon 888 je nový procesor pro top modely

Nakonec jsme nemuseli dlouho čekat a Qualcomm uvedl kompletní specifikace nového procesoru Snapdragon 888. Díky integrovanému 5G modemu může docílit rychlosti až 7,5 Gbps pro stahování a 3 Gbps pro nahrávání v rámci internetového připojení. [pokračování článku]

TicWatch Pro 3 oficiálně dostávají LTE variantu, cena bude 390 eur

Letos v září společnost Mobvoi představila své nové hodinky TicWatch Pro 3 GPS a bylo jen otázkou času, kdy se dočkáme LTE varianty. Nyní tato varianta byla uvedena a je již dostupná na oficiálním obchodu Mobvoi.com, Amazonu a Vodafonu. [pokračování článku]

Revolut má konečně po 5 letech webovou verzi

Sice jsme si museli počkat tři měsíce, ale Revolut konečně představil webovou verzi své služby. Do ní se přihlásíte přes své telefonní číslo, PIN kód a potvrzení skrze aplikaci Revolut na svém webu. Moc změn oproti beta verzi zde nenajdete, ale jedna novinka přibyla. Je možné si na účet poslat peníze. Bohužel se zatím nabízí jen poslání přes bankovní účet nebo platební kartu. Služby jako Google Pay nebo Apple Pay ve webové verzi zatím nejsou k dispozici. Nová možnost částečné kontroly svého účtu se nachází na adrese app.revolut.com. [pokračování článku]

Google Street View se otevírá všem, můžete přispět

Minulý měsíc se objevila informace, že by služba Street View od Googlu nemusela být závislá jen na specializovaných kamerách a společnostech, aby docházelo k rozšiřování. Objevily se náznaky, že by mohl kdokoliv přispět a nahrát svůj pohled na svět do této služby. Nečekali jsme, že by se novinka objevila nějak brzy, ale nakonec ji zde máme. [pokračování článku]

Konečně, Android Auto míří do Česka a na Slovensko

Android Auto je další možnost, jak využít mobilní telefon v autě, které podporuje tento systém. Bohužel Google nějak moc nespěchá s rozšiřováním dostupnosti, takže český uživatel nakonec musel sáhnout nejrůznějších návodech, jak novinku aktivovat v Česku. Po mnoha letech jsme se konečně dočkali, a nejenom my. [pokračování článku]

Google Hudba Play – definitivní konec

Google zřejmě udělal poslední tečku za svou hudební službou Google Play Music. Ukončení trvalo několik měsíců, přičemž aplikace nefunguje již pár týdnů, či spíš měsíců. Postupné vypínání je zřejmě u konce a není už dostupná ani webová verze. Ještě nějakou dobu měli někteří k dispozici přístup k obsahu, ale i my už vidíme jen jednoduché konstatování na adrese play.google.com/music/managemusic. [pokračování článku]

Obchod Play nově umí sdílet aplikace bez internetového připojení

Možná jste ani nevěděli, ale starší verze Androidu obsahovala jednoduchou funkci, kdy jste mohli sdílet aplikaci. Stačilo mít aktivovanou funkci Android Beam. Pakliže jste měli spuštěnou aplikaci a přiblížili jste mobil k dalšímu také s Android Beam, nabídlo se sdílení a po jednoduchém kliknutí došlo k odeslání odkazu do Obchodu Play do dalšího zařízení. Sdílení instalačního souboru je již jiná kapitola. Google nyní představuje kompletní náhradu. [pokračování článku]

Google Mapy dostávají novou funkci Go

Aplikace Google Mapy v tomto týdnu dostala novou funkci, která službu přiblížila k sociálním sítím. Budete moci se dozvědět více o místě, kde bydlíte nebo se nacházíte. Google ale nelení a máme zde další novinku, která nahradí záložku Dojíždění. Ve své podstatě dojde k jejímu rozšíření a přejmenování. [pokračování článku]

Google Pixel XE zřejmě zapadne do nižší třídy

Nějakou dobu se objevují náznaky, že by Google nakonec mohl připravovat top model s pořádnou hardwarovou výbavou, tedy minimálně s procesorem série Snapdragon 800. Bohužel se zatím neobjevil ani jeden podstatný únik, který by potvrzoval existenci. Dnes zde ale máme první informace o Pixelu XE. [pokračování článku]

Apple Pay pod drobnohledem nizozemského antimonopolního úřadu

Prodej mobilů může být pro některé společnosti výnosný, ale dost podstatná část financí teče z poskytovaných služeb. Příjmy Applu jdou z nejrůznějších služeb, přičemž Apple Pay patří mezi ty výnosné. Společnost dostane poplatek z každé provedené platby při bezkontaktním placení. Zřejmě i to je důvod, proč si nemůžete na iPhonu zvolit jinou aplikaci pro placení. Na tuto problematiku se ale čím dál více zaměřují nejrůznější úřady. [pokračování článku]

Google představil Android Enterprise Essentials

Google má ve své nabídce placených služeb i Android Enterprise, tedy řešení správy smartphonů a tabletů v rámci firmy. Díky tomu je možné lépe zabezpečit, chránit a také instalovat aplikace například na všechny smartphony, které se používají. Ačkoliv se jedná o komplexní řešení, může přijít na celkem dost velkou částku, případně se hodí zejména velkým firmám. Nyní ale Google přichází Android Enterprise Essentials. [pokračování článku]

Prodeje smartphonů se pomalu vrací do normálu

Vánoce se blíží a agentura Gartner přišla s velmi dobrou zprávou. Trh se smartphony se do jisté míry vzpamatoval, především díky novým 5G telefonům. Poprvé v letošním roce tak máme pozitivní zprávy, vypadá to, že COVID-19 alespoň v tomto ohledu uvadá. [pokračování článku]

