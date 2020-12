Samsung si pohrává s 600MPx senzorem u mobilu

Zdroj: @UniverseIce

Některým společnostem stačí používat 12MPx senzory u svých smartphonů, ale již je poměrně běžné, že jsou k dispozici senzory s desítkami megapixelů. U některých mobilů jsou použity 108MPx foťáky. Už nyní víme, že například Samsung pracuje na verzi se 150 MPx a dokonce je v přípravě 250MPx varianta. Za nějakou dobu se ale možná objeví smartphone se senzorem s rozlišením 600 MPx.

Jen pokus s 600 MPx

Není tajemstvím, že Samsung pracuje na 600MPx senzoru, ostatně to sám uvedl v dubnu tohoto roku. Ze samotného vyjádření ale vyplývalo, že se má jednat o projekt, který nebude mít za cíl vytvořit jen foťák pro mobily. Samsung zřejmě pracuje na bionickém oku a právě 600 MPx by mělo být dostatečné rozlišení, když lidské oko má přibližně 500 Mpx.

Díky zveřejněné informaci od @UniverseIce se ale ukazuje, že si společnost skutečně pohrává s možností umístění 600MPx senzoru do samotného smartphonu. K dispozici je jeden snímek z interní prezentace, který sice ukazuje, že Samsung pravděpodobně řeší tuto problematiku, ale zároveň se ukazují značné problémy, které by bylo nutné vyřešit.

Při použití současné technologie a při velikosti 0,8 µm, tak by taková modul s 600MPx senzorem zabíral přibližně 12 % zadní strany, ale to by ještě nebyl problém. Vyčníval by ze samotných zad více, než je obvyklé. Z dostupných informací se dá říci, že by výška modulu byla 13,2 mm.

Pokud tedy Samsung chce použít 600 MPx, bude muset ještě více zmenšit velikosti jednotlivých pixelů. Jestli se někdy dočkáme takového foťáku v mobilu, zatím tedy není jasné.

