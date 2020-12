Skládací telefony budou brzy tenčí a lehčí

Skládací telefony budou do budoucna velkým lákadlem pro nejednoho technologického výrobce. Například Lee Jong-min, výkonný ředitel plánovacího týmu Samsungu, uvedl, že skládací telefony nejsou rozšířením stávajících smartphonů, ale zcela novou kategorií.

Galaxy Z Fold 2 – beta verze budoucnosti [recenze]

V rozhovoru ale řekl zásadní věc. Skládací telefony podle něj budou v blízké budoucnosti tenčí a hlavně lehčí. To tedy zrovna není případ Galaxy Z Fold 2, u kterého narostla váha z původních 263 gramů na 282 gramů. Na druhou stranu to má své opodstatnění, protože tím byl Samsung schopen implementovat další vrstvu ochrany. Tím ale pro změnu nabyla šířka, z původních 15,5 mm na 16,8 mm.

Většina majitelů koupila letošní Fold 2 z důvodu nového displeje, který je větší a konečně se více podobá tabletu. Díky tomu budou uživatelé více efektivní. Samsung také povýšil Fold 2 na novou úroveň spoluprací s Googlem a Microsoftem, kteří své aplikace speciálně navrhli právě pro tento skládací model. Dle slov výkonného ředitele můžeme v blízké budoucnosti očekávat tenčí a lehčí skládací telefony přímo z dílen Samsungu.

Zdroj: gsmarena.com

Senior Editor Dotekomanie.cz | Experienced Sales Director with a Technology background; and loving it!