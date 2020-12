Prodeje smartphonů se pomalu vrací do normálu

Vánoce se blíží a agentura Gartner přišla s velmi dobrou zprávou. Trh se smartphony se do jisté míry vzpamatoval, především díky novým 5G telefonům. Poprvé v letošním roce tak máme pozitivní zprávy, vypadá to, že COVID-19 alespoň v tomto ohledu uvadá.

Podle všeho se za třetí čtvrtletí prodalo 366 mil. kusů telefonů, což je celosvětový pokles o 5,7 % ve srovnání se stejným obdobím loňského roku). Stále jde o pokles, na druhou stranu o výrazně menší pokles než v první polovině letošního roku, kdy prodeje v každém čtvrtletí klesly o 20 %.

Tomuto čtvrtletí výrazně pomohl Black Friday, i když ne tolik jako v předchozích letech. V průběhu minulého týdne společnost IDC zveřejnila zprávu, podle které ve 4. čtvrtletí vzroste prodej oproti loňskému čtvrtletí o 2,4 %. Bude to způsobeno vyšší poptávkou po 5G telefonech.

Pokud jde o jednotlivé značky, tak Samsung se svými Android produkty stále dominuje – prodal 80,8 mil. kusů s 22% podílem na trhu. Zajímavé je ale Xiaomi, které zaznamenalo růst tržeb z 2,2 % na 34,9 %. Za zmínku stojí také celkový prodej mobilních telefonů 401 mil. kusů, což je pokles o 8,7 % – číslo zahrnuje chytré i „hloupé“ telefony.

Zdroj: techcrunch.com

