Google Pixel XE zřejmě zapadne do nižší třídy

Nějakou dobu se objevují náznaky, že by Google nakonec mohl připravovat top model s pořádnou hardwarovou výbavou, tedy minimálně s procesorem série Snapdragon 800. Bohužel se zatím neobjevil ani jeden podstatný únik, který by potvrzoval existenci. Dnes zde ale máme první informace o Pixelu XE.

Pixel 5 – Google ustoupil, aby se posunul [recenze]

Pixel XE

K dispozici jsou snímky neznámého zařízení prezentujícího se jako Pixel XE. Vzhledem k důvěryhodnosti zdroje a částečného potvrzení od @onleaks můžeme minimálně říci, že se jedná o prototyp chystané novinky. Samotný název možná nebude finální, jelikož neodpovídá zaběhnutému značení společnosti Google. Případně chystá novou sérii smartphonů.

Domníváme se, že se nejedná o top model, jelikož má k dispozici dva sloty na SIM karty. U vyšší modelů Google používá sice Dual SIM, ale jedná karta je typu eSIM, tedy elektronická. Nemělo by se ani jednat o dřívější model, jelikož kamera v displeji je umístěna ve středové části, což by bylo poprvé. Do teď umísťoval kamery do rohové části displeje.

Na fotografiích jde vidět, že je mobil v obalu. Odhadujeme, že rámeček kolem displeje je rovnoměrný. Mohlo by se tak jednat o běžnou střední třídu, možná nástupce Pixelu 4a nebo Pixelu 4a 5G. Budeme si muset ještě počkat na další informace, případně dodatečné úniky.

