Google představil Android Enterprise Essentials

Google má ve své nabídce placených služeb i Android Enterprise, tedy řešení správy smartphonů a tabletů v rámci firmy. Díky tomu je možné lépe zabezpečit, chránit a také instalovat aplikace například na všechny smartphony, které se používají. Ačkoliv se jedná o komplexní řešení, může přijít na celkem dost velkou částku, případně se hodí zejména velkým firmám. Nyní ale Google přichází Android Enterprise Essentials.

Android Enterprise Essentials

Nová služba Android Enterprise Essentials je vytvořena pro menší firmy, respektive střední, které ještě zvažují správu používaných mobilů. Google v podstatě vytvořil odlehčenou verzi, která nabízí základní funkce a správu z jednoho místa.

Android Enterprise Essentials po aktivaci zavede veškerá bezpečnostní pravidla do daného mobilního telefonu, jako je například zámek obrazovky, znemožnění instalace aplikací z neznámých zdrojů a vynucení ochrany před malwarem. K dispozici je také vzdálená možnost smazání celého zařízení, případně možnost změny zámku obrazovky.

Google tak postavil jednodušší verzi, která by měla dle jeho slov být dostupnější pro firmy, aby mohly co nejdříve zabezpečit mobily svých zaměstnanců, tedy firemní zařízení. Nezveřejnil ale cenu, jelikož Android Enterprise Essentials se bude prodávat skrze přeprodejce. Zatím se ví o spuštění v USA a ve Velké Británii, přičemž během příštího roku má ještě dojít k rozšíření do dalších zemí.

