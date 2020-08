Zdroj: Dotekomanie.cz

To nej z uplynulého týdne #33 – Android Auto, TicWatch GTX, eRouška 2.0

iQOO 5 Pro je další novinka se 120W nabíjením

Na současném trhu najdeme již první mobil se 120W nabíjením, ale jeho dostupnost je omezena jen na Čínu. Xiaomi zatím neplánuje uvedení na globální trh a zřejmě se to jen tak nestane. Nyní zde ale máme další dvě novinky v podobě iQOO 5 a iQOO 5 Pro, přičemž druhá jmenovaná nabízí právě 120W nabíjení. [pokračování článku]

GoMobil představuje nové tarify Ringo

V poslední době jsme se dočkali několika novinek u mobilních operátorů, i těch virtuálních. Nyní přichází se svou novou nabídkou GoMobil, který se mimo jiné pochlubil, že brzy pokoří hranici padesáti tisíc zákazníků. Dnes konkrétně představil nové tarify Ringo. Ty přichází v základu ve čtyřech kombinacích. [pokračování článku]

Telegram představuje video hovory

Telegram každou chvíli představí novou dávku funkci pro svou komunikační platformu. Sice se nejedná o největší službu na světě, ale za sedm let existence se jí podařilo získat na 400 milionů uživatelů. I tak aplikacím chyběla v dnešní době již klíčová funkce – video hovory. To do jisté míry napravuje další aktualizací. [pokračování článku]

Apple Pay v Česku: přidává se Home Credit

Po nějaké době zde máme novinky kolem podpory platební služby Apple Pay. Od dnešního dne mohou tuto službu používat klienti Home Credit. Lze přidávat karty manuálně, případně lze vše zjednodušit skrze aplikaci Home Cradit pro iOS. [pokračování článku]

ByteDance (tvůrce TikToku) má 90 dní na prodej aktiv v USA

Obchodní válka mezi USA a Čínou zamířila i na technologické území, ale vše se nese v duchu obav z bezpečnosti Američanů a zejména jejich soukromí. Například Huawei je na „černé listině“ nějakou dobu a dokonce už i vypršela dočasná licence, která umožňovala do jisté míry spolupracovat Googlu s tímto gigantem. Americká administrativa se začala soustřeďovat na dalšího technologického hráče, kterého čeká nelehké rozhodnutí. [pokračování článku]

Huawei obcházel sankce USA, 38 společností postihnuto

Administrativa USA zařadila Huawei na seznam společností, s kterými ty americké nesmí spolupracovat. Existuje v tuto chvíli jediná možnost, a to skrze dočasnou licenci, o kterou si mohou americké společnosti požádat, aby mohly s Huawei spolupracovat. Například Microsoft dostal výjimku, takže na noteboocích Huawei je k dispozici nejen systém Windows. Čínský gigant se ale podle všeho snažil obcházet americký zákaz. [pokračování článku]

Apple dal definitivní sbohem Fortnite a dalším hrám Epic Games

Žalovat Apple kvůli procentuálnímu podílu na platformě App Store, je tak trochu jako jít proti zdi. Epic Games se tuto skutečnost vyzkoušel na vlastní pěst, protože právě on podal žalobu. Konkrétně firmě vadí, že si Apple účtuje 30% podíl za každou provedenou transakci na platformě App Store. Alespoň tímto způsobem Epic Games situaci prezentuje veřejnosti a hlavně svým uživatelům. [pokračování článku]

Google Mapy jsou nyní detailnější a ještě více informací bude k dispozici

Google Mapy jsou v mnoha ohledech unikátní službou, ale rozhodně se nejedná o jedinou dostupnou na současném trhu. I díky konkurenci Google pracuje na vylepšování. Například nyní společnost oznámila, že samotné mapy budou detailnější díky použití pokročilých technologií. Možná si změn na první pohled ani nevšimnete, ale rozhodně mohou více napomoci. [pokračování článku]

Galaxy Note 20 a Z Fold 2 | Je to zlato nebo bronz? – podcast

Právě vyšel nový díl našeho podcastu Pod Zlatou Lampou. Je věnovaný především mobilním telefonům, tabletům, chytrým zařízením a dalším technologiím. Posloucháním vás budou provázet naši redaktoři, Zdeněk Koutský a Miroslav Růžička. A čemu jsme se tentokrát věnovali? [pokračování článku]

BlackBerry smartphony se vrátí v roce 2021

Před mnoha lety jste na trhu mohli najít smartphony společnosti RIM. Následně došlo k přejmenování na BlackBerry, přičemž společnost zkusila novou strategii, aby se udržela na trhu. Nic z toho nevyšlo a kanadský výrobce ukončil výrobu. Náhradou bylo licencování značky mobilů, čehož se na nějakou dobu ujala firma TCL. Ta se snažila přivádět smartphony s fyzickou klávesnicí na trh, ale na začátku tohoto roku došlo k ukončení spolupráce mezi oběma subjekty. Nyní se chystá návrat. [pokračování článku]

Nubia Watch jsou nové hodinky s ohebným displejem

Na konci minulého měsíce byly představeny nové chytré hodinky od společnosti Nubia, které vybočují díky svému ohebnému displeji. Sice byla cena stanovena, ale nevěděli jsme, kdy bude zahájen prodej na globálním trhu. Společnost se rozhodla pro kampaň na crowdfundingovém webu KickStarter. Nubia stanovila cíl deseti tisíc dolarů, ale je jasné, že tento web používá jen čistě jako marketingový nástroj. Na druhou stranu lze získat jedny hodinky za 199 dolarů, přičemž běžná cena bude přibližně 400 dolarů. K odeslání hodinek dojde v říjnu. [pokračování článku]

Aplikace Váš telefon od Microsoftu umí zrcadlit aplikace z mobilu ve Windows 10

V posledních týdnech testeři zkoušeli novou funkci v rámci aplikace Váš telefon od Microsoftu, která umožňuje zrcadlení aplikací přímo v systému Windows 10. Díky tomu si tak můžete na počítači spustit například Instagram a ovládat ho přes počítač, byť běží tedy na mobilním telefonu. Novinka je nyní k dispozici po celém světě, ale je omezena na Samsung smartphony. Konkrétně byste měli mít funkci k dispozici u sérií Galaxy S a Note, přičemž později dojde k rozšíření a za nějaký čas bude funkce dostupná pro další mobily jiných značek. [pokračování článku]

Chystá se eRouška 2.0, využije nové API od Googlu a Applu

Se začátkem pandemie se hledalo chytré řešení, jak vystopovat kontakty, kteří by mohli být nakaženi virovým onemocněním COVID-19. Vznikla aplikaci eRouška, která využívá možnosti smartphonu a zaznamenává data, která napomáhají ve vystopování kontaktů. Dost se zde řeší ochrana soukromých dat, aby nedošlo ke zneužití. Nyní jsme se dočkali oznámení, že se pracuje na verzi 2.0. Ta přinese značné vylepšení. [pokračování článku]

Mobvoi představilo chytré hodinky TicWatch GTX, stojí jen 60 dolarů

Společnost Mobvoi se prosadila cenově dostupnými chytrými hodinkami se systémem Wear OS od Googlu, ale na svém portfóliu má i jiné produkty. V poslední době došlo na uvedení lehce modernizovaných starší modelů, ale nyní zde máme nové chytré hodinky TicWatch GTX. Cena byla stanovena na 60 dolarů, což je v přepočtu přibližně 1320 Kč. Jedná se tak o nejlevnější model v aktuální nabídce, ale má to svá úskalí. [pokračování článku]

Objevena databáze 235 milionů uživatelů služeb TikTok, Instagram a YouTube

Osobní informace se staly v dnešní době cenným obchodním artiklem, zejména pro marketingové společnosti. Mnohdy si ani neuvědomíme, s čím vlastně souhlasíme, a odevzdáváme osobní informace, aby si s nimi společnosti dělaly co chtěly. Na jejich základě následně vznikají kampaně, cílený marketing a další produkty. V tomto ohledu platí, že čím větší databáze, tím je cennější. Nyní se podařilo jednu takovou objevit a obsahuje data 235 milionů uživatelů. [pokračování článku]

Honor a Huawei nabádají ke stahování z neznámých zdrojů

Nové Huawei a Honor smartphony nedisponují Google službami stejně jako Obchodem Play. Důvodem jsou sankce ze strany USA, v rámci kterých nesmí americké společnosti obchodovat s Huawei, tedy i s Honorem. To se ale týká i mnoha populárních služeb, kam spadají sociální sítě a nejrůznější další služby. Huawei se snaží investovat nemalé prostředky do vývoje a lákání vývojářů, ale některé aplikace se jednoduše neobjeví v Huawei AppGallery (alternativa k Obchodu Play), právě kvůli sankcím. Nyní ale Honor, potažmo Huawei lákají na populární sociální sítě a jiné aplikace. Jakoby došlo ke změně. [pokračování článku]

LG K31 je novinka s nižší cenou a staršími komponentami

LG se pokusilo o restartování svého portfólia modelem Velvet, který se těší většímu zájmu. V dohledné době očekáváme cenově dostupnější model Q92, ale mezitím LG představilo levnější novinku LG K31. Už na specifikacích je vidět, že se firma snažila šetřit, ale s nastavenou cenou to nebude mít jednoduché. [pokračování článku]

Oppo A53 je netradiční novinka nižší třídy

Oppo patří mezi větší výrobce a jeho nabídka smartphonů je skutečně široká. Dokonce má i svou sub značku Realme. V těchto dnech došlo na představení další novinky nesoucí poznačení Oppo A53. Pokud je vám název povědomí, tak vskutku takový mobil existuje, ale byl uveden před pěti lety. Společnost jednoduše recykluje název. [pokračování článku]

Google Pixel 5 – návrat původního designu?

Po více něž měsíci zde máme další rendery, tentokrát od @onleaks. Ty více méně potvrzují, že se Google vrátí k původnímu designu, přičemž čtečka otisků má být na zadní straně. Nebude tak dostupný radar nebo pokročilé snímání obličeje. Máme očekávat také tři foťáky na zadní straně, ale zatím není jasné, o jakou sestavu se bude jednat. V tuto chvíli koluje několik různých spekulací kolem výbavy. Očekává se, že by Pixel 5 měl mít Snapdragon 765G, 8 GB operační paměti a 128GB úložiště. K představení by mělo dojít již 8. října. [pokračování článku]

Zvyšte bezpečnost automatického vyplňování na Androidu

Google stejně jako jiné společnosti pracují na bezpečnostních prvcích v rámci vlastního softwaru. Pomyslným standardem se stává dvoufázové ověření, které by si měl aktivovat každý. Samozřejmostí by mělo být používání silných a rozdílných hesel, k čemuž se hodí správci. Google nyní vylepšuje automatické vyplňování přihlašovacích údajů, respektive zvyšuje úroveň zabezpečení. [pokračování článku]

Bezdrátové Android Auto přijde s Androidem 11

Android Auto je systém pro propojení smartphonu a auta, v rámci kterého můžete mít větší možnosti během řízení. Kromě navigace se nabízí i další funkce a aplikace. Do této chvíle bylo propojení realizovatelné jen pomocí USB kabelu, přičemž bezdrátové řešení se nabízelo jen u malého počtu zařízení. To se změní s uvedením Androidu 11. [pokračování článku]

Předchozí týden: To nej z uplynulého týdne #32 – Waze, Vodafone, Mi 10 Ultra



Domů » Články » To nej z uplynulého týdne #33 – Android Auto, TicWatch GTX, eRouška 2.0

reklama reklama