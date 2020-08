Zvyšte bezpečnost automatického vyplňování na Androidu

Zdroj: 9to5google.com

Google stejně jako jiné společnosti pracují na bezpečnostních prvcích v rámci vlastního softwaru. Pomyslným standardem se stává dvoufázové ověření, které by si měl aktivovat každý. Samozřejmostí by mělo být používání silných a rozdílných hesel, k čemuž se hodí správci. Google nyní vylepšuje automatické vyplňování přihlašovacích údajů, respektive zvyšuje úroveň zabezpečení.

Automatické vyplňování s biometrikou

Google nabízí v rámci svých operačních systémů a webového prohlížeče správce hesel, přičemž na mobilech je dostupný skrze funkci automatického vyplňování. Díky tomu si nemusíte pamatovat heslo a jednoduše se přihlásíte přes automatickou identifikaci aplikace a následného předvyplnění údaji.

I přes zabezpečení mobilu může být tato funkce nechráněná, například v momentu, kdy odložíte mobil a je stále odemčený. Proto Google zavádí novou funkci, která vám napomůže přidat další úroveň zabezpečení. Nen

í v základu aktivní, takže pro nastavení musíte jít do Nastavení, dále zvolíte ochrana soukromí a po rozkliknutí dalších možností zvolíte automatické vyplňování. Zde stačí aktivovat zabezpečení automatického vyplňování, kde je jen jeden přepínač.

Po aktivaci budete vždy dotázáni na ověření pomocí biometriky mobilního telefonu, že jste to vy. Následně dojde k předvyplnění patřičnými údaji. Tuto novinku můžete využít v jakékoliv aplikaci, jen v Chromu je například úplně jiný systém, kde ještě není tato možnost dostupná, ale to by se mělo změnit.

