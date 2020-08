Apple dal definitivní sbohem Fortnite a dalším hrám Epic Games

Zdroj: MacRumors

Žalovat Apple kvůli procentuálnímu podílu na platformě App Store, je tak trochu jako jít proti zdi. Epic Games se tuto skutečnost vyzkoušel na vlastní pěst, protože právě on podal žalobu. Konkrétně firmě vadí, že si Apple účtuje 30% podíl za každou provedenou transakci na platformě App Store. Alespoň tímto způsobem Epic Games situaci prezentuje veřejnosti a hlavně svým uživatelům.

Apple byl nesmyslně žalován

Pravda je ale trochu někde hlouběji. Samozřejmě můžeme polemizovat o tom, zda je morální, že si Apple účtuje taková procenta, na druhou stranu jde o zajetý standard. App Store si taková procenta bere od samého začátku. Každý vývojář nebo vývojářské studio je předem upozorněno na jasná pravidla, která je třeba respektovat. Tudíž i Epic Games věděl, do čeho přesně jde.

I přes podpis smlouvy a souhlas s podmínkami se Epic Games rozhodl, že se vyhne 30% podílu, který by si App Store vzal, a raději zákazníkům nabídl o 20% nižší cenu za to, když platby proběhnou mimo App Store. Epic Games si tedy ve výsledku polepšil o 10 % zisku. Herní gigant, který stojí za titulem Fortnite, moc dobře věděl, že je jen otázkou času, kdy na tento krok Apple přijde a bude zle.

Když tedy milionový korporát chce více peněz od miliardového korporátu, je jasné, že bude válka. Epic Games ihned poté, co mu byla aplikace stažena z App Storu a následně z Obchodu Play, podal žaloby. Je tedy zjevné, že celý proces byl dopředu připraven.

„Žaloby obviňují Apple a Google z blokování konkurence na jejich systému, alternativního obchodu a z praktik monopolu. Epic Games také zveřejnilo video, ve kterém parodují slavnou reklamu Applu 1984. Situace se tedy zajímavě vyostřila. Přitom již v minulosti se vývojářům Fortnite poplatek 30 % nelíbil, nakonec ho však přijali. Je zajímavé, že najednou se jim zase přestal líbit a rovnou podali žaloby. Možná se však jedná také o cestu o zviditelnění se.“

Fortnite již nebude k dispozici

Měli jsme zprvu za to, že se Apple bude chtít zřejmě mimo soudně dohodnout. Velmi příjemně mě ale Apple překvapil, když se rozhodl učinit následující krok. Konkrétně je společnost připravena kompletně ostřihnout Epic Games od svých vývojářských platforem, a to už 28. srpna. Zrušení účtů se vztahuje jak na iOS, tak i na macOS. Podle všeho by neměl být využíván ani Unreal Engine, což jednoznačně povede k poklesu herní kvality na produktech Applu.

Důvod je vcelku jednoduchý. Ve své tiskové zprávě společnost uvedla, že při kontrole činnosti v Apple Developer Programu bylo nalezeno porušení licenční smlouvy. Tím se tedy americký gigant rozhodl spolupráci s Epic Games s okamžitou platností ukončit. K dispozici tak nebude nejen aplikace Fortnite, ale třeba také Battle Breakers.

Pokud jste si tedy hry od Epic Games nainstalovali, doporučuji je v zařízeních nechat nainstalované. V budoucnu totiž nebude možné po odinstalování aplikaci ani stáhnout skrze historii nákupů, jako bylo doposud zvykem. Celá kauza tedy nabírá na velkých obrátkách. Z mého pohledu je toto řešení ze strany Applu správné.

