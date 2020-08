PIxel 4a 5G a Pixel 5 se představí 8. října, cena bude atraktivní

Zdroj: Google

Google po mnoha odkladech a průtazích konečně představil nový model střední třídy, který je oproti předešlé generaci levnější, ale na druhou stranu nabízí lepší specifikace a hlavně vylepšení v oblasti foťáku. Nabízí se totiž optická stabilizace obrazu. Již nyní se objevují příznivé informace o prodejích a například na Amazonu se stává bestsellerem. Součástí představení byla také oficiální zmínka o příchodu Pixelu 4a 5G a Pixelu 5.

Pixel 4a 5G a Pixel 5

Možná se už bude jednat o pravidlo, kdy Google jednoduše pošle do světa oficiální fotografii nebo obrázek zobrazující nadcházející vyšší model. Stalo se tak minulý rok, i tento. Například nyní je všude k dispozici obrázek, kde jsou vidět částečně oba modely a navíc je zde nápis 5G.

Sice nejsou k dispozici oficiální specifikace, ale předpokládá se, že pixel 5 nabídne Snapdragon 765, ale stále není jasné, co bude použito u Pixelu 4a 5G. Je zde pravděpodobnost, že se použije stejný procesor, jen mobil nabídne horší specifikace než Pixel 5. Případně se ještě nabízí jiný 5G procesor, konkrétně Snapdragon 690. Vybavenější model pravděpodobně bude disponovat displejem se 120Hz obnovovací frekvencí, jak se spekuluje.

Co se týče ceny, tak se s ní Google nijak netají. Pixel 4a 5G bude začínat v Německu na 486,42 eurech, což je v přepočtu přibližně 12 830 Kč. Otázkou je, jestli jediný rozdíl oproti Pixelu 4a bude jen v oblasti podpory 5G sítí. Odhadujeme, že novinka nabídne o jeden foťák navíc, větší operační paměť a také baterii s vyšší kapacitou. Skoro by se dalo říci, že se bude jednat i variaci Pixelu 4a XL. U Pixelu 5 není známa cena, ale rozhodně bude vyšší vzhledem ke specifikacím. Teoreticky by se mohla pohybovat kolem 700 eur.

Google uvedl, že novinky budou k dispozici na podzim, ale nebylo známo datum představení. Jedna pobočka Googlu ale neuhlídala text tiskové zprávy a přímo uvedla, že se novinek dočkáme 8. října. Záhy na to byl text stažen.

Zdroj: 9to5google.com



PIxel 4a 5G a Pixel 5 se představí 8. října, cena bude atraktivní

